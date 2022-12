Natale a Bari, partono le aperture straordinarie dei mercati cittadini: domenica bancarelle in via De Ribera

Partirà domenica prossima 4 dicembre con le bancarelle in via De Ribera, nel quartiere San Paolo, il calendario di aperture straordinarie dei mercati cittadini, concordata dal Comune di Bari con le organizzazioni sindacali di categoria, per le festività natalizie.

"Ci avviciniamo alle prossime festività, ormai alle porte, con la prima apertura straordinaria dei mercati settimanali cittadini domenica prossima al San Paolo - ha dichiarato l’assessora allo Sviluppo economico, Carla Palone - un'iniziativa decisa insieme agli operatori per coniugare lavoro e convenienza offrendo ai cittadini la possibilità di fare spese nei giorni festivi rispettando una tradizione particolarmente sentita qui a Bari".

Le successive tappe prevedono lo svolgimento del mercato di via Salvemini (nel piazzale Lorusso) il prossimo 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Domenica 11 dicembre doppia apertura con i mercati di via Vaccarella a Carbonara, e di via Valle e Giglioli a Torre a Mare. Domenica 18 dicembre sarà nuovamente la volta delle bancarelle in via Salvemini, mentre lunedì 26 dicembre (giorno di Santo Stefano) l'appuntamento sarà nel mercato di via Portoghese. Venerdì 6 gennaio, per festeggiare l'Epifania, si tornerà in via De Ribera.