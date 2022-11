Bancarelle di domenica e nei giorni di festa, a Bari mercati pronti alle aperture straordinarie per Natale

I mercati di Bari pronti alle aperture straordinarie per il periodo delle festività natalizie. Nel corso di un incontro tra i rappresentanti di categoria e l'assessora allo Sviluppo Economico, Carla Palone, è stato infatti definito il calendario degli appuntamenti per il mese di dicembre e per gennaio fino all'Epifania.

Previste aperture anche di domenica, e in alcuni giorni festivi, ovvero 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, 26 dicembre, Santo Stefano, e per l'Epifania, il 6 gennaio.

Di seguito il calendario concordato: i mercati si svolgeranno tutti di mattina. Domenica 4 dicembre si terrà il mercato settimanale del venerdì in via De Ribera; giovedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, sarà la volta del mercato settimanale di via Salvemini. Domenica 11 dicembre appuntamento in via Vaccarella a Carbonara e a Torre a Mare, mentre la domenica successiva - 18 dicembre - sarà la volta del mercato settimanale del giovedì in via Salvemini. Le ultime due aperture straordinarie in calendario coincideranno con due giorni festivi: appuntamento lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, con il mercato di via Portoghese, e ancora il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, sarà la volta di via De Ribera.