A Bari un nuovo McDonald’s: apertura il 31 dicembre a Poggiofranco

Apre a Bari un nuovo McDonald’s. Situato in zona Poggiofranco, in via Tangenziale Circonvallazione per la statale 16 Adriatica (altezza uscita 11), il nuovo punto vendita sarà inaugurato venerdì 31 dicembre.

Dotato di 189 posti tra interno ed esterno, nel ristorante saranno impiegate 70 persone. Completo di corsia McDrive e McCafé, il fast food di Poggiofranco sarà aperto dalla domenica al giovedì, dalle 6 alle 2, mentre il venerdì e il sabato fino alle 4. Con gli stessi orari sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto (organizzato in modo da garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti). Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale.

Per l'ordinazione, i clienti potranno procedere in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa. Il servizio McDrive sarà operativo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24: per garantire la massima sicurezza, la prenotazione avviene tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti.