A Bari il primo bootcamp al femminile sull'intelligenza artificiale: nasce Puglia Women AI

Avvicinare le donne al mondo dell'intelligenza artificiale, apprendendo nozioni di base e sviluppando progetti lavorando in team, seguite da professionisti esperti. E' questo l'obiettivo di Puglia Women AI, evento in programma a Bari dal 22 al 24 marzo nel padiglione 152 della Fiera del Levante. Un 'bootcamp', un'occasione di formazione e 'addestramento' tutta al femminile, che intende offrire opportunità di lavoro e relazione fra le donne e le aziende partecipanti. In palio borse di studio per corsi di formazione sull’IA

L’evento è realizzato da Puglia Women Lead, che lo scorso anno ha già promosso Puglia Women Code, il primo bootcamp di programmazione web al femminile. “Da sempre – dichiara Gaia Costantino, Presidente e co-fondatrice di Puglia Women Lead – Puglia Women Lead ha l’obiettivo di colmare il divario occupazionale di genere puntando sulle competenze digitali. Spesso si dice che l’intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Noi crediamo invece che non sarà l’IA a rimpiazzare le persone, ma piuttosto lo farà chi sa come usarla. È quindi cruciale che le donne abbiano la possibilità di farlo, così che il divario di genere non diventi ancora più ampio. È per questo che abbiamo deciso di organizzare il primo bootcamp al femminile dedicato all’AI, mai realizzato prima, e oggi invece vogliamo partire proprio dalla nostra Puglia”.

L’evento è dedicato a tutte le donne: non è richiesta alcuna conoscenza di base, soltanto tanta voglia di sperimentare e imparare senza paura di sbagliare, in un contesto stimolante e d’ispirazione.

“La Regione Puglia – spiega Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento allo Sviluppo Economico della Regione Puglia – sostiene questo importante evento sull’intelligenza artificiale in quanto sostiene la formazione e le nuove competenze in materia, con una specifica attenzione alle donne. Non dobbiamo avere paura della AI. Se ci attrezziamo per studiarla ed applicarla ai nostri bisogni può essere una occasione unica di crescita e sviluppo. Per questo la Regione e le cinque Università Pugliesi (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università di Foggia, l’Università del Salento, il Politecnico di Bari, l’Università LUM “Giuseppe Degennaro”) hanno sottoscritto a dicembre 2023 un protocollo con Microsoft per la creazione del primo hub Microsoft di AI in Italia”.

“Come Pirelli siamo felici di sostenere Puglia Women AI, un’iniziativa che coniuga il nostro costante impegno nell’innovazione, che vede proprio a Bari il nostro centro di eccellenza per le soluzioni digitali, con una cultura di impresa attenta al rispetto delle persone, all’inclusività e alla parità di genere. Sarà un’importante occasione per confrontarsi, condividere esperienze, stabilire nuove connessioni ed arricchirci di fronte alle sfide poste dall'Intelligenza Artificiale e dal mondo digitale in genere” aggiunge Luca Urban, Group Head of Enterprise Solutions & Core Platforms di Pirelli. Pirelli è il Main Sponsor dell’evento. Fincons Group, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker, Intesa Sanpaolo e Gruppo Master supportano il bootcamp come sponsor.

Durante Puglia Women AI, i professionisti che guideranno i vari team osserveranno le partecipanti, identificando chi si sarà distinta per proattività, collaborazione, creatività e velocità di apprendimento. A loro sarà assegnata una borsa di studio offerta dai partner Data Masters e Aulab, al fine di poter beneficiare gratuitamente di un corso di formazione in intelligenza artificiale generativa. È possibile trovare tutte le informazioni riguardo l’evento e le modalità d’iscrizione su: https://pugliawomenlead.com/prodotto/puglia-women-ai/

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di: Regione Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Confindustria Giovani Bari e Bat e Distretto Produttivo dell’Informatica. Main sponsor: Pirelli. Sponsor: Fincons Group, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker, Intesa Sanpaolo, Gruppo Master. Partner di formazione: Data Masters, Aulab e Feedel PugliAI. Community Partner: Donne 4.0, ABCD, Amazing Puglia, Impact Hub, Sud Digitalə, Switch Up, Associazione pugliesi. Partner comunicazione: Likeabee.