Chiude a Bari 'Loconte Parrucchieri': "Qui per 65 anni, ora nessuno in famiglia che continui. La nostra una passione, ma oggi tutto è cambiato"

Un piccolo cartello, affisso sopra la targa del negozio, segnala la fine delle attività: "Loconte Parrucchieri dopo 65 anni cessa la propria attività. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scelto". Una storia, quella dell'attività in via Principe Amedeo 282, al quartiere Libertà, cominciata nel 1959, quando Nicola Loconte aveva aperto il suo salone da parrucchiere. A prendere il posto di Nicola, era poi arrivato il figlio, Sebastiano, che ha portato avanti l'attività fino alla chiusura di un paio di settimane fa.

Una decisione maturata "innanzitutto per ragioni di età", spiega il signor Sebastiano a BariToday. "Questo mestiere - dice - è una passione, non si fa solo per i soldi. Nella nostra famiglia non c'è stato nessuno che ha voluto continuare, i miei figli hanno preso altre strade e così, visto che anche io ho raggiunto l'età della pensione, è arrivata la decisione". nei locali di via Principe Amedeo aprirà, a quanto pare, un altro salone, "ma non siamo più noi", spiega Loconte.

Con i suoi 65 anni, quello dei 'Loconte Parrucchieri' era tra i saloni 'storici' della città, oltre a essere molto noto e rinomato nel quartiere. "Una volta noi parrucchieri eravamo chiamati 'maestro' - ricorda Sebastiano - Oggi anche in questo mestiere tutto è cambiato, tutto è stato industrializzato". "E' normale - prosegue - che ci sia un avvicendamento, come accade per tanti altri negozi. A un certo punto c'è un entusiamo giovanile che viene meno, e poi - aggiunge ancora Loconte - ci sono tanti fattori. Certo, si può rimanere anche dopo l'età pensionabile, ma restare aperti in un momento di forte concorrenza, con l'età un po' più avanzata, con la burocrazia e le spese paurose che ci sono: abbiamo fatto le nostre considerazioni, e la nostra scelta è stata questa".