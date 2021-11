Città più digitali d'Italia, Bari si conferma al 20esimo posto nella classifica ICity Rank

Le città più digitali d'Italia? Nella classifica 'ICity Rank 2021', redatta dalla società FPA e presentata oggi a Forum PA Città, Bari si conferma, come nel 2020, al 20esimo posto (su 107 Comuni).

L’indagine sulla digitalizzazione delle città italiane valuta il posizionamento dei comuni capoluogo nell’indice di trasformazione digitale, ottenuto dalla media aritmetica di 8 indici settoriali (disponibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, integrazione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, implementazione di reti wifi pubbliche e diffusione di tecnologie di rete).

"L’esperienza della pandemia nel 2020 - viene evidenziato nella ricerca - ha spinto la trasformazione digitale delle città italiane in modo generalizzato, ma sono le amministrazioni che già negli anni passati avevano avviato radicali processi di innovazione a mostrare oggi i risultati migliori". Nel 2021 Firenze si conferma per il secondo anno consecutivo il capoluogo più digitale d’Italia, seguita da Milano (al secondo posto) e Bologna (al terzo), con Roma Capitale, Modena, Bergamo (a pari merito al quarto posto), Torino, Trento, Cagliari, Parma a chiudere la top ten.

Bari, dunque, è fuori dalla top ten, ma si attesta comunque tra le città che si distinguono "per il fatto di avere ottenuto buoni risultati e posizionamenti in tutti gli indici settoriali oggetto della ricerca", rappresentando inoltre una eccezione in positivo (come Cagliari al 9° posto, o Palermo al 12°) nel panorama dei capoluoghi meridionali che "evidenziano un ritardo nella trasformazione digitale, collocandosi con più frequenza nella fascia bassa delle graduatorie". In particolare, il capoluogo pugliese "eccelle soprattutto nell’apertura e nei servizi online".

"Le prime 22 città della classifica - sottolinea Gianni Dominici, Direttore generale di FPA - sono le ‘città digitali’, quelle che utilizzano in modo diffuso, organico e continuativo le nuove tecnologie nelle attività amministrative, nell'erogazione dei servizi, nella ?raccolta ed elaborazione dati, ?nell'informazione, nella comunicazione e nella partecipazione. Sono città che possono diventare ‘piattaforma’, creando le condizioni per lo sviluppo economico e sociale dei loro territori grazie al digitale. Nel gruppo più avanzato si trovano soprattutto grandi città del Nord, ma non mancano eccezioni di piccole dimensioni, come Pisa o Cremona, e alcune città del Sud, come Cagliari, Palermo o Bari, che dimostrano come un uso sapiente del digitale possa modificare le tradizionali geografie dell’innovazione".