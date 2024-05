Colloqui con le aziende locali in cerca di lavoratori: a Bari un job meeting dedicato a giovani laureati

Lunedì 6 maggio dalle 9.30, nel Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari, le imprese ammesse al 'Bando voucher per tirocini extracurriculari - anno 2024', potranno svolgere dei colloqui conoscitivi con i giovani

laureati che si sono candidati sulla piattaforma 'Portiamo Valore' dell’Università 'Aldo Moro', al fine di valutarne gli aspetti motivazionali e permettere di avviare un eventuale rapporto di lavoro.

L'iniziativa rientra negli obiettivi previsti dal progetto 'Formazione Lavoro' per facilitare la riduzione della distanza tra domanda e offerta di lavoro.

La Camera di Commercio di Bari in partnership con l'Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari, ha finanziato il progetto per l’inserimento di giovani in possesso di laurea triennale o magistrale presso le imprese del territorio di propria competenza, mediante tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi.