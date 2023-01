A Bari un corso di formazione per 'operatore della ristorazione, preparazione degli alimenti e allestimento piatti'

Sono aperte sino al 25 gennaio le iscrizioni per il Corso gratuito di “Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” del Celips.

Il Corso mira alla formazione di una figura professionale in grado di preparare e distribuire, secondo modalità ed indicazioni prestabilite, pasti e bevande, intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo. Il mercato della ristorazione rappresenta una componente di primo piano nel sistema turistico nazionale e locale in termini economici, di opportunità di lavoro e di immagine del territorio.

Per la realizzazione del percorso formativo il CeLIPS ha attivato partnership con enti ed istituzioni locali, tra cui l'Associazione Cuochi Baresi e l'Unione Cuochi Regione Puglia.

Il Corso è rivolto a giovani in possesso della Licenza Media, con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche. Per i partecipanti è prevista un’indennità orario di 0,50 euro per ogni ora di frequenza. Inoltre, ai frequentanti residenti fuori dal Comune di svolgimento dell’azione formativa sarà assicurato il rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico per il raggiungimento della sede corsuale.

La durata del corso è di 3200 di cui 600 ore di stage presso qualificate aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno nelle ore mattutine c/o CeLIPS, Piazza Garibaldi, 18 – 70122 Bari. La

frequenza è obbligatoria.

Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18.:00 c/o CeLIPS Piazza Garibaldi, 70122 Bari – Tel. 0805211004 – Cell. 3929256627 - e-mail: front-office@celips.it – sito: https://www.celips.it