A Bari una nuova sede per Banca Generali Private: operativa l'agenzia in via Calefati

Banca Generali punta sul territorio e apre a Bari una nuova agenzia per rispondere al crescente bisogno di consulenza patrimoniale dei risparmiatori pugliesi. Nei giorni scorsi si è alzato il sipario sulla nuova casa dei private banker e wealth advisor della Banca private in via Calefati 50. La nuova sede di Banca Generali si avvale di spazi dedicati per offrire ai risparmiatori la massima privacy per definire insieme al proprio consulente la strategie per la gestione dei patrimoni.

“In un anno complesso come quello che stiamo vivendo, abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza al territorio inaugurando una nuova agenzia che consentirà ai nostri private banker e wealth advisor di essere sempre più disponibili per le famiglie. Le difficoltà portate dalla pandemia investono anche la gestione del risparmio e occorre quindi studiare costantemente soluzioni di pianificazione patrimoniale che valorizzino comunque tutti gli aspetti del patrimonio: da quello finanziario a quello immobiliare, legato alla fiscalità, all’azienda e alle opere d’arte” commenta Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private nel Sud Italia.

Bari rappresenta per Banca Generali "una piazza fondamentale nella strategia di sviluppo della banca private: qui le masse in gestione hanno superato i 650 di euro, per un patrimonio gestito che, nonostante la situazione sanitaria, da inizio anno è cresciuto del 7% grazie alla fiducia di imprese e famiglie sempre più alla ricerca di affidabilità e professionalità nella gestione dei patrimoni complessi. Nel capoluogo pugliese operano 25 private banker, wealth manager e relationship manager ai vertici della categoria per competenza e portafoglio pro capite".

La nuova sede di Banca Generali Private di via Calefati 50 è operativa dallo scorso 21 settembre da quando, sempre nel rispetto delle norme definite dai recenti Dpcm anti Covid, accoglie la clientela in totale sicurezza.