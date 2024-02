Impianto fotovoltaico al Politecnico di Bari: un display mostra in tempo reale energia prodotta e Co2 risparmiata

Un display per monitorare l’energia prodotta dall'impianto fotovoltaico installato al Campus del Politecnico di Bari. E' la novità inaugurata oggi, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Il monitor, posizionato dal Meit - azienda di Facility Management che per il Politecnico gestisce i servizi di energia, manutenzione, pulizia e portierato - permetterà a studenti, docenti, personale amministrativo e visitatori di conoscere in tempo reale i dati relativi alla potenza istantanea, alla Co2 risparmiata e all’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato dall’azienda (potenza di 194,8 kW).

L'iniziativa è stata promossa in occasione dell’edizione 2024 di "M’illumino di Meno - Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” promossa da Caterpillar e Rai Radio2.

“Questo intervento realizzato per il Politecnico di Bari testimonia il nostro impegno quotidiano in materia di efficientamento energetico per garantire politiche di risparmio e di riduzione dei costi grazie al contenimento e al monitoraggio dei consumi, nel rispetto della sostenibilità ambientale”, ha dichiarato il Presidente di Meit, Antonio Maria La Scala.