Tour tematici per lo shopping a Bari, già 170 attività iscritte nella 'Mappa' promossa dal Comune

Ben 170 attività, in una sola settimana, si sono iscritte alla mappa di 'Bari shopping tour', progetto per incentivare il commercio in città che prevede anche percorsi tematici da divulgare tra cittadini e turisti. L'iniziativa è a cura del Comune di Bari. I tour potranno riguardare, ad esempio, settori come Fashion, Vintage, Sport & Fitness, Beauty & Wellness, Piante & Fiori, Artigianato, Design & Arredamento, Food & Beverage e altro. L’avviso per partecipare resterà ancora aperto fino al 30 gennaio 2024

“I negozi della città sono una risorsa non solo per i cittadini ma anche per visitatori, city user e turisti. Questa mappa ci aiuterà a offrire informazioni, dettagli ma anche a costruire una nuova narrazione del commercio barese – spiega l’assessora comunale allo Sviluppo economico Carla Palone -. Il commercio cittadino sta cambiando pelle ed è necessario che le attività riposizionino la propria offerta rispetto alle nuove domande che la città accoglie dai suoi utenti. Le adesioni di questa prima settimana sono molto positive e testimoniano della volontà degli esercenti di cogliere le nuove sfide che ci si presentano. Bari Shopping Tour è un’opportunità che stiamo costruendo insieme e che può davvero essere il bigliettino da visita del nuovo commercio barese”.