Apre il nuovo supermercato Lidl a Bari: inaugurato il punto vendita nell'ex sede del Consiglio regionale

Ha aperto i battenti questa mattina il nuovo punto vendita Lidl a Bari. Ubicato davanti alla stazione centrale, il supermercato - il terzo della catena in città - occupa l'immobile in passato sede del Consiglio regionale della Puglia.

Lo store va quindi ad aggiungersi agli altri due già presenti in città, rispettivamente in via di Maratona e nei pressi del ponte Adriatico. Quattordici i nuovi collaboratori assunti per l'apertura del punto vendita tra via Capruzzi e via Giulio Petroni. Gli orari di apertura del punto vendita sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21:00.

Il nuovo supermercato - come spiegato dalla stessa azienda - nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla riqualificazione dell’ex sede del Consiglio Regionale. Dal punto di vista energetico, l’immobile appartiene alla classe energetica A3 ed è dotato di ampie vetrate che sfruttano la luce naturale. Oltre a disporre di luci a LED che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie, il supermercato impiega esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Si tratta quindi di una struttura che rispetta appieno le importanti misure che l’Insegna ha attuato negli ultimi anni verso una maggiore sostenibilità energetica, concretizzando il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato principalmente su fonti rinnovabili. Il punto vendita offrre un'ampia varietà di prodotti, dal reparto frutta e verdura fino a quello dedicato alla cura della casa e della persona.