"Scongiurare i licenziamenti" per la Baritech: l'appello della Regione Puglia, a rischio 138 posti di lavoro

Puntare ad una "reindustrializzazione in altri settori" della Baritech che il prossimo 31 marzo chiuderà i battenti (il 21 aprile scadrà invece la cassaintegrazione ), con il rischio di lasciare senza lavoro 138 persone. A suggerirlo, secondo quanto riporta l'Agenzia Dire, il presidente della task force regionale lavoro della Puglia, Leo Caroli, nel corso dei lavori della VI commissione consiliare (Lavoro) dedicata alla vertenza dell'azienda. "Si può fare - ha detto Caroli - anche tenendo conto che gli stabilimenti di cui parliamo hanno una grande attrattiva".

Alla seduta della commissione hanno preso parte i sindacati che chiedono risposte alla crisi aziendale e al rischio di licenziamento dei lavoratori. Il responsabile delle risorse umane e l'amministratore delegato aziendali hanno spiegato che "l'azienda da una parte tiene aperta l'interlocuzione con sindacati, Regione e task force ma dall'altra manifesta l'impossibilità di proseguire nella direzione attuale perché si continuano a registrare perdite ma non prospettiva". Una alternativa alla chiusura è rappresentata da "investitori alternativi e in tal senso pare siano già sul tavolo tre opzioni possibili", è emerso dai lavori in cui è stata evidenziata la necessità di "attivare tutte le politiche per mettere in sicurezza i lavoratori con l'obiettivo assoluto di scongiurarne il licenziamento". Secondo l'assessore regionale al Lavoro, Sebastiano Leo "in questo momento così difficile, non dobbiamo trascurare nessuna opzione possibile, i lavoratori vanno tutelati senza se e senza ma, chi mi conosce sa quanto ho a cuore le sorti di tutti i lavoratori e delle loro famiglie".