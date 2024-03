Benvenuta primavera barese: il momento migliore per vendere casa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È primavera e chi cerca un appartamento avrà un po’ più di tempo per guardare gli annunci e prenotare qualche appuntamento di visita sugli immobili. Due elementi da non sottovalutare sono le giornate più lunghe e soleggiate, il clima più gradevole e gli immobili che hanno un aspetto migliore. Ci sono diversi quartieri, in primis Madonnella, dove residenti e proprietari di attività commerciali addirittura decorano balconi, vetrine e spazi esterni per dare il benvenuto alla stagione più rigogliosa dell’anno. Dalle composizioni floreali alle installazioni artistiche, ogni angolo del quartiere brilla di nuova vita. Da non dimenticare le Giornate FAI di Primavera della Delegazione di Bari che si confermano uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere la città, in tutti i suoi quartieri. La città di Bari, ormai forte anche della pubblicità proveniente dalla famosa fiction di RAI uno “Le indagini di Lolita Lobosco”, interpretata da Luisa Ranieri, si è riempita di turisti e tra questi potrebbe esserci qualcuno intenzionato a comprare casa. Ma non tutto dipende da quando si decide di vendere. Le variabili più importanti continuano ad essere soprattutto il prezzo, la presentazione e la commercializzazione dell’immobile. L’immobile con un prezzo superiore alla media di mercato, scarsamente pubblicizzato, corre il rischio di rimanere invenduto per lunghi periodi di tempo fino a perdere valore. Gli immobili, offerti a prezzi congrui e adeguatamente presentati e pubblicizzati utilizzando i metodi e i canali giusti, possono essere venduti rapidamente, soprattutto entro un periodo di tempo specifico.