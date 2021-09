Da Mola di Bari a Stoccolma: Vaimoo fornirà 5100 biciclette intelligenti per il bikesharing della capitale svedese

L'azienda barese Vaimoo fornirà 5100 biciclette 'smart' alla municipalità di Stoccolma per l'implementazione del nuovo servizio di e-bike sharing cittadino. La società con base a Mola di Bari è stata scelta dal colosso spagnolo della micromobilità, CityBike Global, per la fornitura delle bici intelligenti.

Vaimoo è già attiva in molte città europee, tra cui Copenaghen, Rotterdam e varie muinicipalità del Regno Unito. Tra fine 2021 e inizio 2022 fornirà biciclette smart anche per il rinnovato servizio di bike-sharing della città di Bari. Il lancio nella capitale svedese permetterà il dispiegamento di una flotta con migliaia di nuovi veicoli, efficienti e sostenibili grazie al telaio in alluminio riciclato e alla batteria a sostituzione rapida di grande capacità. Disponibili tutto l’anno, 24 ore al giorno, in modalità a stazione, le e-bike saranno collegate ad un sistema di gestione flessibile e integrabile con sistemi esistenti e che consentirà la riduzione del disordine urbano grazie alla possibilità di attivare stazioni virtuali dove parcheggiare i veicoli dopo il noleggio. La e-bike di Stoccolma è una versione derivata dalla e-bike Vaimoopremiata al CES 2021, adattata per soddisfare le esigenze di mobilità di questa specifica città.

“Questo accordo porta le e-bike Vaimoo in un’altra capitale mondiale della ciclabilità” – ha dichiarato Matteo Pertosa, CEO e Founder di VAIMOO – “Collaborare con CityBike Global nel progetto di Stoccolma è motivo di orgoglio personale e per tutto team Vaimoo, costantemente impegnato nella progettazione e realizzazione di sistemi di sharing completi e facilmente integrabili per una mobilità alternativa, sostenibile e inclusiva”.