Bike Sharing nelle stazioni ferroviarie di Gravina e Altamura, al via il servizio: "Sconti per gli utenti Fal"

Venticinque stazioni, centoventicinque bici elettriche accessibili tramite App, sconti tra il 56 e l’85% sull’uso delle e-bike per gli utenti in possesso di titoli di viaggio di Ferrovie Appulo Lucane, mappa interattiva delle stazioni delle bici. Sono le caratteristiche del nuovo servizio di bike sharing che partirà il 6 maggio a Gravina ed il 7 ad Altamura grazie a progetti di sharing mobility presentati da Fal e finanziati dalla Regione Puglia con 600mila euro ciascuno tramite fondi ripartiti tra le Regioni le risorse del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico locale, destinate al finanziamento dei progetti destinati a promuovere i servizi di sharing mobility.

All’esito di un avviso pubblico emesso da Fal, il servizio è stato aggiudicato a Vaimoo, già operatore di servizi di bike sharing in molti altri Comuni.

"Siamo particolarmente orgogliosi - dicono i vertici Fal - di poter dare avvio al bike sharing che costituisce un altro tassello nell’offerta di una mobilità sostenibile e moderna con al centro una pluralità di servizi finalmente interconnessi. Prende, quindi, sempre più forma il futuro della mobilità disegnato insieme alla Regione Puglia con il grande progetto Maas (Mobility as a Service) finalizzato alla digitalizzazione del sistema di Trasporto pubblico locale e allo sviluppo di una piattaforma integrata per la pianificazione di percorsi personalizzati, anche scegliendo tra diverse soluzioni multimodali. Un progetto che produrrà grandi benefici non solo per i turisti, ma soprattutto per i pendolari e tutti i cittadini pugliesi utenti Fal che restano la nostra priorità".

"Delle 25 stazioni di bici previste in ognuno dei due comuni - aggiungono i dirigenti Fal - una è a ridosso della stazione ferroviaria Fal (sia ad Altamura sia a Gravina) consentendo così agli utenti di poter scendere dai nostri treni e muoversi in bici, con notevoli sconti sul costo del noleggio delle e-bike".

"Dopo Bari, Molfetta e Giovinazzo - commenta Matteo Pertosa, Ceo e fondatore di Vaimoo - l’avvio del servizio nelle città di Gravina e Altamura lancia un altro segnale importante nell’ottica della transizione ad una nuova forma di mobilità che sia sostenibile, facile da usare e alla portata di tutti. Dopo diverse esperienze europee, siamo orgogliosi di poter contribuire ulteriormente alla crescita della ciclabilità nella nostra regione, dove le e - bike Vaimoo vengono progettate e realizzate. Il nostro obiettivo è portare questo volano per il miglioramento della vita urbana in tutti i comuni della Puglia".