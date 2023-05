Il Birrificio Bari lascia gli spazi della Fiera del Levante: "E' arrivato il momento di trasferirci, ma non lasciamo i bicchieri vuoti"

Il Birrificio Bari lascia la sede alla Fiera del Levante. L'annuncio della stessa azienda arriva attraverso i social, affidato alle parole della titolare Paola Sorrentino.

"Volevo ringraziare tutte le persone baresi e non che durante il villaggio del giusto si sono affacciate allo stand del Birrificio Bari, è stato un evento bellissimo in cui abbiamo spillato davvero tantissima birra artigianale, fatta a Bari da noi", esordisce Sorrentino riferendosi alla manifestazione tenutasi nei giorni della Festa di San Nicola. Poi la comunicazione: "Da oggi ufficialmente si chiude un capitolo importante che ha visto la nascita dell'azienda Birrificio Bari all'interno della Fiera del Levante".

Un cambiamento che Sorrentino spiega così: "Se vogliamo, perdonatemi il passaggio, forse è finito un po' l'idillio, ma è anche giunto il momento, data l'importante crescita che stiamo avendo, di trasferirci in una sede più consona e se vogliamo anche più 'in forma' che rispetti e che si evolva con noi. Ed ecco perché da oggi ufficialmente la sede all'interno della Fiera del Levante è chiusa".

Un addio alla vecchia sede, dunque, in vista di una nuova collocazione, che per il momento non viene svelata, ma non certo all'attività: "A breve vi informeremo un po' su tutti i cambiamenti, attraverso i nostri canali social, e sulle novità della nuova sede. Per il momento sarà solo di tipo produttivo, poi più in là vedremo cosa ci riserverà il futuro". Nel frattempo, clienti privati e locali serviti dal Birrificio Bari possono stare tranquilli: "Sarà sempre mia premura non lasciare i bicchieri vuoti - scherza Paola Sorrentino - Ci vediamo presto con novità importanti".