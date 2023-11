Black Friday 'nero' per i negozi baresi, i commercianti: "Overdose di offerte online e clima caldo, rischiamo il flop"

Poca voglia di comprare, abiti e prodotti (specie invernali) che restano nei magazzini, scarso potere d'acquisto: se il ritmo di questi giorni sarà, confermato, il Black Friday nei negozi di Bari e provincia farà registrare un mezzo flop. Non sarebbe, infatti, partita con il piede giusto la settimana di sconti extra che caratterizza la parte finale di novembre, tradizione ormai globale, importata dal mondo anglosassone ormai da qualche anno.

A frenare i consumatori vi sarebbero diversi fattori: "L' aria che tira - dice a BariToday Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari-Bat - non é positiva. Mentre in passato c'era entusiasmo da parte degli acquirenti, quest'anno al momento non ci sono buoni riscontri. Soffriamo, ad esempio, un'inflazione importante che ha diminuito il potere d'acquisto delle famiglie. Il budget per una spesa considerata non necessaria viene costantemente ridotto tra aumenti di alimentari e bollette. E poi c'è anche la questione climatica ha ci totalmente spezzato le gambe".

Un autunno con temperature non impossibili neppure per andare a mare ha decisamente cambiato le abitudini dei consumatori: "Chi compra più giubbotti e capi pesanti?" dice ancora Altamura. "Abbiamo - prosegue - magazzini ancora pieni di merce invenduta e sempre più difficile da smaltire". Ad aggravare le cose, anche i pochi limiti agli sconti che ormai coinvolgono un po' tutti i periodi dell'anno: "C'è una overdose di offerte online e della Grande Distribuzione. Il mercato é drogato e non si capisce più nulla. L'effetto boom del Black Friday, di fatto, non c'è più".

E un'ulteriore tegola potrebbe arrivare con il mancato slittamento dei saldi di fine stagione: "La Conferenza Stato Regioni - rileva Altamura - non ha trovato alcun accordo sul tema. A farne le spese saranno i piccoli imprenditori e i negozi di vicinato".

Uno scenario da incubo che, per Confesercenti, può essere mitigato attraverso azioni forti: "Proprio sui saldi - rimarca Altamura - credo che, con il cambiamento climatico sotto gli occhi, non abbia più davvero senso parlare di fine stagione a gennaio e luglio. Serve, dunque, un intervento normativo e armonico su tutto il territorio nazionale. Inoltre, dovremmo avviare anche un tavolo di concertazione con il settore industriale. É inutile che le aziende consegnino già prima di Ferragosto i capi invernali ai negozi del Sud, dove abbiamo caldo fino a novembre. Alcune attività hanno magazzini pieni anche all'85% e tutto ciò va a bloccare e sballare un intero sistema di acquisti e vendite".

Il rischio finale, avverte Altamura, "sarebbe quello di vedere molte attività del piccolo commercio costrette a chiudere. Ci auguriamo che un disegno del genere non sia in corso".