Borse di studio universitarie 2023/2024, la Regione destina altri 12 milioni di euro: "Garantita copertura a tutti i beneficiari"

Tutti gli studenti universitari meritevoli e privi di mezzi in Puglia vedranno garantito, anche per l'anno accademico 2023/2024, il diritto allo studio con la copertura totale delle borse. È stata approvata, infatti, dalla Giunta regionale la delibera che prevede la finalizzazione di ulteriori 12 milioni di euro, tra risorse di bilancio autonomo e risorse del Programma Operativo Regionale, per la copertura totale delle borse di studio degli studenti universitari pugliesi.

"La Regione Puglia conferma il suo impegno per garantire il diritto allo studio - ha dichiarato il presidente Michele Emiliano - Garantire la copertura totale delle borse di studio a tutti gli studenti aventi diritto è sempre stata una priorità per la nostra amministrazione. Oggi, con questo ulteriore stanziamento, diamo un segnale forte e concreto che realizza un impegno programmatico che stiamo mantenendo dal 2015 ad oggi".

"Quello compiuto oggi è stato uno sforzo incredibile ma non avrei mai deluso le aspettative dei tanti studenti e delle tante famiglie pugliesi che contano sul sostegno economico regionale per poter proseguire gli studi - ha dichiarato l’assessore all’istruzione e università Sebastiano Leo - Si tratta infatti di un ulteriore importante impegno economico che si aggiunge ai circa 29 milioni già stanziati. Grazie a questo ultimo stanziamento saranno riconosciute circa 22mila borse di studio per un impegno finanziario complessivo di 93 milioni di euro. Un risultato eccezionale che posiziona ancora una volta la Puglia tra le prime regioni italiane in materia di diritto allo studio universitario".

"È importante evidenziare - sottolinea l’assessore - la forte criticità che vivono in questi mesi le Regioni, che vedono inascoltate le richieste rivolte al Governo per un aumento del contributo Fis (Fondo di Integrazione Statale). Si continua ad allargare la platea degli aventi diritto e ad aumentare l’importo delle borse di studio, senza trovare però la copertura a livello centrale, ma scaricando l’impegno sulle singole regioni. Con la delibera di oggi teniamo fede alla promessa rivolta a tutti gli studenti e studentesse della Puglia. Non è stato semplice riuscire a garantire anche quest’anno la copertura totale delle borse così come avevamo stabilito. In seguito infatti alle disposizioni del Ministero abbiamo dovuto rivedere gli importi e trovare ulteriori ingenti fondi. Tuttavia, nonostante ciò, ancora una volta non abbiamo deluso le aspettative dei tanti giovani studenti pugliesi. Negli ultimi anni gli studenti e le studentesse della nostra regione, aventi diritto, hanno potuto contare sulla copertura totale delle borse di studio. Una scelta ben precisa che ci rende ancora una volta una delle regioni più attente in materia di diritto allo studio. L’ho voluto per dare a tutti e tutte gli strumenti necessari per perseguire gli studi e i processi di crescita personale con la massima serenità economica, per contrastare l’abbandono dei percorsi formativi e nella prospettiva di avere sempre più giovani sicuri delle proprie conoscenze e in grado di affrontare il mondo del lavoro".

"La Puglia è la regione che indirizza volumi di risorse economiche tra i più importanti, in Italia - commenta il vice presidente e assessore al Bilancio della Regione Raffaele Piemontese - per stare vicino agli studenti e alle famiglie che puntano sulla conoscenza come leva per migliorarsi e migliorare il contesto in cui hanno scelto di far progredire il loro percorso di vita: un fattore fondamentale della qualità della vita, in una fase in cui tutta Europa sta investendo sulle competenze e sulla crescita del capitale umano".