Btm Italia 2024, al via il Fam Trip alla scoperte delle meraviglie di Puglia

In attesa dell’apertura ufficiale della X edizione di BTM Italia che da domani (a partire dalle ore 10.00) e per tre giorni, declinerà tutti gli idiomi del turismo in un viaggio fatto di esperienze, contributi e momenti di approfondimento, è già entrato nel vivo il Fam Trip organizzato per i 40 buyer provenienti da tutto il mondo che proprio in queste ore stanno godendo delle bellezze locali: Bari, Monopoli, Fasano, Locorotondo, il Parco delle Dune Costiere più, ovviamente, alcune delle location più suggestive dove poter festeggiare il matrimonio (Masseria Montalbano, Villa delle Querce, Masseria Montenapoleone, Masseria il Melograno) con attività esperienziali indimenticabili. Il tour coinvolge buyer specializzati nel settore Luxury and Destination Wedding e buyer “del Turismo attivo ed esperienziale. Tra una pedalata e un panzerotto fritto, un selfie e una passeggiata sul “trenino della felicità”, una vista a Palazzo Fizzarotti e la scontata magia del Lungomare di Bari, i buyer hanno decisamente apprezzato il territorio. Una vetrina importante, quella di BTM Italia, una sorta di ponte emotivo tra culture, abitudini ed eccellenze, capace di accorciare le distanze e creare momenti di condivisione di alto livello. Ma questo non è che uno dei mille tasselli che compongono il variegato mondo di BTM, contenitore unico costellato di situazioni imperdibili, dinamico, ricco di novità che anno dopo anno contribuiscono a far crescere la manifestazione. Il programma di questa edizione è notevole, nei contenuti e nella partecipazione. Oltre 400 i relatori che nei prossimi giorno offriranno il proprio contributo nella ricca e considerevole sezione convegnistica che, quest’anno, ruota attorno al tema del turismo adattivo. “BTM Play – a new daptive code” è un’opportunità per lavorare su un nuovo lessico la cui versatilità diventa ricchezza di cui fare tesoro. In ogni ambito. A tutti i livelli. L’universo turistico, evidentemente coinvolto da trasformazioni senza precedenti, per governare il proprio corso deve abbandonare comportamenti abituali e tradizionali e predisporsi al cambiamento. La parola chiave è “creatività”, intesa come mezzo privilegiato per intraprendere un viaggio verso la “destinazione futuro”, immaginando combinazioni inaspettate, dinamiche e flessibili, ridefinendo le regole, riprogettando sia gli spazi fisici che quelli virtuali, riorganizzando l’offerta. Se vi attirano i numeri, vi suggeriamo di dare uno sguardo a questi: 400 relatori, 100 eventi, 9 sale conferenze, 5 sezioni tematiche, 4 workshop, 12mila metri quadrato di spazio espositivo. Dopo la prima esperienza positiva dello scorso anno, anche per questa edizione è stato confermato l’accordo con BuyPuglia (anche quest’anno in contemporanea e in un unico contenitore) a riprova di quanto possa essere efficace la sinergia tra pubblico e privato, puntando a creare un evento unico per il sud Italia e a diventare il terzo polo del turismo nazionale. Registrarsi è semplice. Basta cliccare qui: https://www.btmitalia.it/it/signup