Btm Puglia: turismo delle radici e matrimonio di destinazione "Say Yes"

Arriva in Puglia l' Onorevole Angelo Sollazzo ha sottolineare l'importanza del "turismo delle radici". La Regione Puglia si rivela sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, nell'imminente settimana si svolgerà l' importante evento fieristico, il BTM Puglia, tre giorni di un "ricco programma", a Bari da martedì 27 al giovedì 29 febbraio, sarà presente anche l' On. Angelo Sollazzo, Presidente CIM - Confederazione Italiani nel Mondo. Il parlamentare porterà i suoi saluti istituzionali il prossimo 27 febbraio, quando interverrà al forum "Turismo delle radici e matrimonio di destinazione", previsto dalle ore 12:00 alle ore 13:00, nella nuova sezione "Say Yes". L'incontro sarà moderato da Vitantonio Marzano, direttore del magazine "Domani Mi Sposo", parteciperà Aldo Patruno Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia, On Angelo Sollazzo Presidente CIM , Francesca Schunck Presidente dell'Associazione Wedding Bureau e Roberto Pansini Consigliere CGPM (Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo) e Presidente CIM per la Puglia. Davvero notevole il lavoro delle associazioni dei Pugliesi nel Mondo, iscritte all'albo e riconosciute dalla Regione Puglia, creando rete hanno valorizzato la destinazione turistica della loro terra d'origine. Roberto Pansini ha realizzato numerose "mission", in particolare nel Nord America con istituzioni, comunità, istituti scolastici in USA, associazioni sempre con l'obiettivo di riportare in Puglia chi ama le proprie radici è stato battezzato "uomo ponte" tra la Puglia e gli States. L'incontro che svolgerà il 27 febbraio, presso il BTM PUGLIA, è finalizzato proprio al "Turismo di ritorno", legato alle radici, con le testimonianze di progetti realizzati e da realizzare mirati a fare conoscere usi, costumi, tradizioni, cibi alle nuove generazioni di emigranti.