A Bari la quarta edizione di 'Build your career'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Progetta il tuo futuro con My English School: Build Your Career è l’evento dedicato a studenti universitari e a giovani lavoratori! Torna anche quest’anno l’iniziativa, con il patrocinio del comune di Bari che, che regala un mese di corso di inglese e la possibilità di seguire un ricco calendario di eventi a cui aderisce anche MyES Bari in partnership con IFOA – formazione e lavoro e CONFIMI INDUSTRIA BARI – BAT - FOGGIA Un mese di inglese gratis, per migliorare da subito il proprio profilo occupazionale ed entrare nel mondo del lavoro col piede giusto: torna anche quest'anno Build Your Career, il mese che My English School dedica interamente ai giovani lavoratori e agli studenti universitari. Per loro, il noto network di scuole di inglese ha anche elaborato un calendario di iniziative - utili, aperte a tutti e completamente gratuite - che per tutto il mese di marzo si terranno online e nelle sedi My English School. All’iniziativa nazionale aderisce anche My English School Bari in Partnership con IFOA – Formazione e Lavoro e CONFIMI INDUSTRIA BARI – BAT - FOGGIA , che nella sede di Via Imbriani ,66 Bari – 70121 si terranno, nelle giornate del 14 e 26 in presenza dalle ore 18:00 alle 21:00 e il 21 Marzo online, degli appuntamenti imperdibili per chi desidera migliorare da subito il proprio profilo professionale. Il 14 Marzo 2024 ore 17:45 in rappresentanza del comune di Bari che patrocina l’evento sarà presente l’assessore Carla Palone. Il successo e i numeri delle edizioni precedenti parlano chiaro: mettere in risalto la propria professionalità è una sfida non da poco! Avere la giusta preparazione, soprattutto in termini di know-how su come affrontare i colloqui, la ricerca di lavoro e il curriculum in lingua inglese è ormai irrinunciabile. My English School ha la certezza che basti un mese per progettare e costruire il proprio futuro: fondamentale innanzitutto potenziare il proprio inglese, grazie a un mese omaggio di lezioni e attività in lingua che MyES regala agli studenti universitari e ai giovani lavoratori. Ma non finisce qui: attraverso 3 giornate di workshop in school e laboratori web, verranno approfonditi tutti gli aspetti cruciali riguardanti la job search e l'ingresso nel mondo del lavoro. L'appuntamento in presenza è nella sede MyES di Bari per giovedì 14 marzo e Martedì 26 marzo, la giornata Giovedì 21 marzo sarà online, date nelle quali si approfondiranno le tematiche relative alla stesura del curriculum, le candidature, le certificazioni linguistiche e il colloquio di lavoro in inglese. Non mancheranno infatti anche le iniziative in school, dai già menzionati workshop alle attesissime sessioni gratuite - anche individuali - per migliorare il proprio CV e allenarsi ad affrontare un colloquio in lingua. Un approccio didattico di altissimo livello, che garantisce risultati immediati e duraturi e che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, sotto la guida di insegnanti madrelingua certificati. A ciò si aggiunge l'atmosfera rilassata che si respira nella sede di Via Imbriani ,66: tratto distintivo delle scuole My English School sono gli ampi open space dall’aria informale e amichevole, che favoriscono la socializzazione e l'apprendimento.Per prenotare il tuo mese di inglese omaggio o la tua attività Build Your Career https://www.myes.school/corsi/build-your-career.php o se vuoi saperne di più sui corsi di inglese a Bari, contatta la scuola al 0809727201 o passa a trovarci in via Via imbriani ,66 – Bari 70121. Info utili o info sui partner: IFOA – sito https://www.ifoa.it/ CONFIMI – INDUSTRIA – sito https://www.confimibari.it/