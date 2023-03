L'evento 'Business Tourism Management' si è svolto in contemporanea al trade show di commercializzazione 'Buy Puglia' a cura della Regione. Nel padiglione fieristico sono stati ospitati oltre 120 buyer, 2200 meeting e 90 i convegni

Venticinquemila visitatori in 3 giorni, bilancio positivo per la 'Btm 2023' in Fiera del Levante: "Appuntamento al prossimo anno"