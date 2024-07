Mercato immobiliare, calano le vendite di abitazioni a Bari: 19% in meno in un anno

Nel primo semestre del 2024 il mercato della compravendita residenziale di Bari vede il recupero delle posizioni perse tra il 2022 e la fine del 2023. La città di Bari si attesta, dopo Venezia e Padova, tra i territori italiani con la performance migliore. A favorire la ripresa sono una migliore dinamica dei prezzi e delle compravendite, così come tempi più rapidi di assorbimento delle abitazioni in vendita. È quanto emerge dal 2° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2024 di Nomisma.

Per il comparto residenziale, calano a Bari le compravendite delle abitazioni che si attestano nel 2023 a 4.240 transazioni con una variazione annuale pari al -19,1% (dati Agenzia delle Entrate). Nonostante a livello nazionale Bari risulti il territorio con la maggior flessione in termini di scambi, le altre variabili di mercato presentano segnali positivi.

Sul fronte dei valori di vendita la variazione semestrale positiva compensa il lieve arretramento che era stato descritto nell’ultima rilevazione di Nomisma, riportando sostanzialmente i valori agli stessi livelli di luglio 2023 (+0,9% su base annua la media urbana delle abitazioni nuove, +0,5% la media urbana delle abitazioni usate). Un altro segnale positivo è dato dalla diminuzione dei tempi di assorbimento, calati dai 4,5 mesi di ottobre 2023 ai 4 mesi di giugno 2024 per le abitazioni in ottimo stato, e da 5,5 a 4,5 mesi per le abitazioni usate. Rimangono invariati gli sconti di trattativa (12,5% in media).

All’interno del quadro delineato sinora, il settore delle locazioni continua a godere di un forte interesse. In un momento storico in cui l’offerta di alloggi nei canali tradizionali scarseggia, le diverse tipologie di domanda sono in forte concorrenza fra loro e i canoni aumentano in media su base annua del +4,2% (con picchi del +6,3% nelle zone centrali).

Comparto non residenziale

Nella seconda parte del 2023 il livello di compravendite nel mercato direzionale di Bari si giova di una piccola ripresa. Di questa tendenza ne hanno risentito anche i prezzi che registrano una flessione del -1,9% di media urbana su base annua, con picchi di -2,4% e -2,1% rispettivamente nelle zone del Business District e in periferia. Unico segnale positivo la riduzione dei tempi di vendita dai 9 agli attuali 8 mesi, mentre lo sconto di trattativa continua ad attestarsi sul 14,5% di media. Più saldi si sono dimostrati gli indicatori del mercato della locazione, che vedono una sostanziale tenuta su base annua sia dei canoni sia dei rendimenti. Anche in questo segmento l’unico segnale positivo arriva dai tempi di assorbimento delle unità offerte in affitto, che scendono a 5 mesi dai 5,5 rilevati a giugno 2023.

Nel comparto commerciale le transazioni dimostrano un ottimo andamento e nel 2023 salgono a quota 249 unità (+6,8% rispetto al 2022). Così come riscontrato anche nel precedente semestre, i prezzi continuano a subire una leggera contrazione su base annuale (-0,9%), trainata essenzialmente dalle zone periferiche (-2,8%). Mentre i tempi di vendita tornano nuovamente a scendere a 9,5 mesi, riportandosi sui livelli di giugno 2023, lo sconto medio di trattativa sale sensibilmente e attualmente il divario tra prezzo offerto e prezzo richiesto per una unità commerciale è fermo a 15 punti percentuali. Segnali positivi provengono dal comparto locativo, dove i canoni salgono in media dell’1,2% su base annuale, principalmente grazie alla spinta delle aree periferiche; i tempi di locazione si giovano di una lieve riduzione e scendono da 5,8 a 5,5 mesi.

Previsioni settore residenziale

La tendenza per i prossimi mesi vede un mercato della compravendita saldo nei suoi principali indicatori, cioè volume delle transazioni e prezzi di vendita, e un mercato della locazione in ulteriore espansione, con canoni ancora in aumento.