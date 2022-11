Call center Inps a Molfetta, i sindacati sul piede di guerra: "Con internalizzazione rischio taglio anzianità"

E' "inconcepibile che alla vigilia dell'internalizzazione" dei Call Center Inps in Puglia all'interno di "Inps Servizi, ci siano già dei ritardi, causati da carenze strutturali e organizzative, dalla mancanza di disponibilità di pc, nonché di adeguate piattaforme e connessioni, che mettono a repentaglio il funzionamento del servizio dal primo dicembre prossimo, così come da programma": è quanto affermano Uil Puglia e UilCom Puglia in merito alla vicenda che riguarda 3mila lavoratori, di cui 400 del Call Center di Molfetta.

L'internalizzazione da avviare il prossimo 1° dicembre, afferma a BariToday Vito Gemmati, segretario UilCom Puglia, "porterebbe i lavoratori" che hanno vinto la selezione pubblica per l'accesso a Inps Servizi "a perdere di fatto dei soldi perchè è praticamente come se fosse una nuova assunzione. Si rischiano così di vedere cancellati scatti di anzianità, super minimi acquisiti e anzianità convenzionali. Tutto ciò è inaccettabile".

Gemmati sottolinea anche altre possibili problematiche: "Non sappiamo come funzionerà la tempistica dei turni. Bisogna tenere conto che ci sono famiglie con bambini piccoli e portatori di handicap. Un'altra questione, invece, riguarda la sede. Noi consideravamo Molfetta già non adatta perchè riteniamo che debba essere spostata a Bari. In questo caso, invece, verrà probabilmente trasferita a Casamassima, nella zona del Baricentro. E' vero che è stato mantenuto lo smartworking ma crediamo che Bari possa essere la sede naturale".