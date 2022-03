Alessandro Ambrosi confermato alla presidenza della Camera di Commercio: resterà in carica fino al 2027

Resterà alla guida della Camera di Commercio di Bari per altri cinque anni Alessandro Ambrosi. L'imprenditore è stato riconfermato oggi all'unanimità al vertice dell'ente barese per il quinquennio 2022-2027. Al suo terzo mandato consecutivo, Ambrosi opera nel settore dell'abbigliamento e dell'arredo casa, ed è vice presidente di Confcommercio nazionale, con delega al Mezzogiorno, presidente dell'Unione Regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari-Bat.

"Sono particolarmente orgoglioso della conferma ai vertici di un ente così importante - ha affermato Ambrosi, come riporta la Dire - che da subito si dà obiettivi ambiziosi, nell'interesse delle imprese del territorio. Tutto quello che avevamo lo abbiamo messo a disposizione delle imprese, erogando contributi attraverso i bandi per 20 milioni di euro. La nostra forza è stata quella del massimo impegno nel lavoro e del gioco di squadra fra categorie".

"Ci sono processi e percorsi già intrapresi, dal digitale alla sostenibilità, che intendiamo portare avanti per le imprese e per l'occupazione - ha aggiunto Ambrosi - mettendo a regime le nostre competenze che ci sono state riconosciute anche dal Governo, che ha chiamato in causa gli enti camerali anche nella gestione del Pnrr". "Imprese, giovani, digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione saranno i punti cardine di un lavoro che svolgeremo in collaborazione con la Regione Puglia e gli altri enti locali, a sottolineare il ruolo strategico della Camera di commercio come ponte fra servizi e funzioni pubbliche e aziende - ha continuato - La continuità ci darà una marcia in più, nel rinnovato accordo con tutte le categorie economiche che daranno vita a questo nuovo cammino, mi auguro il più proficuo possibile per la nostra comunità economica e sociale".