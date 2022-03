Alessandro Ambrosi riconfermato fino al 2027 alla guida della Camera di Commercio di Bari: "Superati anni difficili"

E' stato confermato alla presidenza della Camera di Commercio di Bari l'imprenditore Alessandro Ambrosi, il quale rimarrà in carica, per il suo terzo mandato quinquennale, fino al 2027. L'elezione si è svolta questa mattina e ha visto Ambrosi eletto all'unanimità, secondo quanto riporta l'Ansa. Ambrosi, presidente dell'Unione regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari - Bat, è anche vicepresidnete di Confcommercio nazionale

"Sono stati anni difficili - ha dichiarato il presidente - anche per le camere di commercio, interessate da provvedimenti di riordino, ridimensionamento, e prima ancora dal taglio delle entrate. Tutto quello che avevamo lo abbiamo messo a disposizione delle imprese, erogando contributi attraverso i bandi per 20 milioni di euro. La nostra forza è stata quella del massimo impegno nel lavoro e del gioco di squadra fra categorie". "Ci sono processi e percorsi già intrapresi - ha specificato - dal digitale alla sostenibilità, che intendiamo portare avanti per le imprese e per l'occupazione, mettendo a regime le nostre competenze che ci sono state riconosciute anche dal governo, che ha chiamato in causa gli enti camerali anche nella gestione del Pnrr".

Il governatore pugliese, Michele Emiliano, si è complimentato con Ambrosi: "Desidero fare le mie congratulazioni ad Alessandro Ambrosi - dice - per la sua conferma alla presidenza della Camera di Commercio di Bari. In un'epoca scandita dagli effetti drammatici della pandemia per tante imprese e per il mondo produttivo, l'esperienza e la competenza del nuovo presidente saranno garanzia di una interlocuzione feconda con le istituzioni e di un proficuo lavoro per il bene della nostra comunità"

"Adesso è il tempo della costruzione - aggiunge - , della visione lunga e delle pratiche intelligenti. E come per tutte le rinascite c'è bisogno di uomini e donne che abbiano a cuore il proprio territorio e che diano, come in questo caso, un forte rilancio alle attività che la Camera di Commercio promuove con un grande spirito di coesione, utilizzando al meglio le risorse a disposizione - rimarca Emiliano - L'ente camerale è un'importante istituzione che ricopre un ruolo di osservatorio del territorio, ma soprattutto agisce nel definire le linee di sviluppo e di crescita di tutte le attività economiche. Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al Presidente Ambrosi giunga anche a tutti gli operatori della Camera di Commercio il mio apprezzamento per il loro lavoro sempre attento e appassionato".