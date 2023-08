Tracciabilità del grano italiano, trentasei comuni pugliesi aderiscono alla campagna degli agricoltori Cia

Sono 36 i comuni pugliesi, e rappresentano 823.789 abitanti, che hanno formalmente e ufficialmente aderito alla campagna di Cia Agricoltori Italiani a tutela della piena autenticità e tracciabilità totale della filiera italiana grano-pasta, a sostegno dei produttori cerealicoli e in difesa dei consumatori. Ad essi si aggiungono Anci Puglia, Regione Puglia e i 51.221 italiani che hanno sottoscritto la petizione nazionale online nella quale sono evidenziati tutti i punti della piattaforma per salvare grano e pasta: attivazione immediata delle misure di Granaio Italia con l’avvio del Registro Telematico, piena e trasparente tracciabilità, istituzione definitiva della Cun, Commissione Unica Nazionale per la determinazione del prezzo del grano, ridistribuzione più equa della catena del valore interna alla filiera, col prezzo riconosciuto ai produttori che sia adeguato a qualità e costi di produzione sostenuti, campagna di informazione e di promozione pluriennale rivolta ai consumatori per valorizzare appieno la pasta realizzata con grano 100% italiano.

"Lollobrigida è stato bravo e coraggioso a convocare il tavolo che oggi, giovedì 3 agosto, alle ore 11 al Ministero, riunirà tutta la filiera sulle questioni che Cia Agricoltori Italiani, con il sostegno di centinaia di migliaia di persone, ha sollevato in tutta la loro rilevanza e urgenza con una vasta e capillare campagna di mobilitazione e informazione - dichiara Gennaro Sicolo, presidente CIA Puglia e vicepresidente nazionale dell’organizzazione - Davanti al ministro, stamattina, idealmente ci saranno un milione di italiani. Ci stiamo quasi arrivando a questi numeri, e li supereremo, perché la battaglia continuerà fino a quando produttori e consumatori vedranno soddisfatte le loro sacrosante rivendicazioni per una filiera pulita, equa, che salvaguardi realmente la sovranità e la sicurezza alimentare di questo Paese".

"Ci confronteremo finalmente con mugnai e pastifici. Noi vogliamo il bene dell’intera filiera, la nostra non è una lotta 'contro' qualcuno, è una lotta 'per' il grano italiano - continua Sicolo - Gli italiani sono fiduciosi rispetto all’operato del ministro, e lo siamo anche noi. Confidiamo in Lollobrigida per l’attivazione di Granaio Italia, nonostante alcune organizzazioni agricole stiano facendo di tutto per impedirla, andando contro gli interessi degli agricoltori e facendo quelli della parte industriale”

Sul tavolo convocato dal ministero c’è anche l’istituzione definitiva della Cun: Cia Agricoltori Italiani continua a sostenere che la sede naturale della Commissione Unica Nazionale per il prezzo del grano debba essere Foggia.