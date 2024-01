Lunedì protestano i lavoratori delle pulizie del Cara di Palese: "No alla riduzione delle ore"

Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno proclamato lo stato di agitazione del personale addetto alla pulizia ed igiene ambientale del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Bari Palese annunciando anche un presidio di protesta sotto la sede della Prefettura in Piazza della Libertà per la mattinata dell'8 gennaio.

La mobilitazione, spiega il segretario generale Filcams Cgil Bari, Antonio Ventrelli, “è stata indetta per protestare contro la riduzione delle ore contrattuali del personale. Riduzione decisa dall’azienda aggiudicatrice del nuovo appalto" in quanto "la nuova gara è stata strutturata su un fabbisogno di ospiti inferiore rispetto alla precedente (ovvero 640 invece dei 740 della precedente gara ed a fronte di una presenza reale nell’ultimo anno che è stata costantemente del doppio, cioè di oltre 1200 ospiti). Ulteriore motivo della protesta" riguarda "il servizio di presidio notturno dei bagni previsto dalla nuova gara considerato che non sono garantiti idonei livelli di sicurezza del personale durante le prestazioni notturne". Il sit-in, inoltre, "ha l’obiettivo di denunciare le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui versa il sito".

Il segretario generale Cgil Bari, Domenico Ficco, chiede una convocazione "dalla Prefettura di Bari affinché vengano garantite la salvaguardia reddituale e contrattuale dei lavoratori delle pulizie del Cara e condizioni di lavoro dignitose nel pieno rispetto delle norme che consentano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.