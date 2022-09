Riapre a Bari il Famila Superstore di via Livatino: spazi riammodernati, bistrò e 15 nuovi occupati

Il supermercato Famila di via Livatino a Bari torna ad accogliere i clienti. Il supermercato del gruppo Megamark, al quartiere Carbonara, ha riaperto oggi dopo lavori di ristrutturazione condotti con un investimento di cinque milioni di euro e 15 nuovi occupati.

L'ammodernamento del punto vendita rientra nel piano industriale 2022-2024 da oltre 50 milioni di euro varato dal gruppo, che prevede otto nuove aperture di superstore, dodici ristrutturazioni, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni.

Novità assoluta è il Bistrò Famila, uno spazio interno al punto vendita wi-fi free pensato per offrire alla clientela estratti di frutta e verdura, colazione o pausa pranzo con una vasta scelta di piatti pronti, preparati con prodotti freschi e stagionali.

Il supermercato è stato, inoltre, rinnovato seguendo i dettami della sostenibilità ambientale con un impianto fotovoltaico solare che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi, per diminuirne il consumo e ad alta efficienza energetica, oltre all’utilizzo di insegne e luci a led; a completare la ristrutturazione in ottica green anche infissi termici a risparmio energetico ed isolamento acustico.

«Continua il percorso di ammodernamento dei nostri punti vendita – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale che, in questo momento di crisi energetica, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti. E, allo stesso tempo, portiamo avanti l’impegno verso i nostri clienti, con l’offerta di una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze. Il nostro obiettivo è quello di assorbire quanto più possibile i rincari difendendo il potere di acquisto delle famiglie; non a caso i Famila Superstore, insieme ai Dok, sono stati indicati alcuni giorni fa dalla testata Altroconsumo come i supermercati più economici a livello nazionale nella spesa mista».

Con una superficie di circa 1.500 metri quadrati, la struttura presenta ambienti interni spaziosi e sanificati quotidianamente, pronti ad accogliere i clienti con un vasto assortimento di prodotti e un’attenzione particolare a quelli del territorio. Nel punto vendita alcune novità importanti: il reparto pescheria, completamento rinnovato, e la produzione nel reparto forneria di focaccia barese, disponibile anche in altri gusti. Ad arricchire l’offerta una selezione di vini e birre pregiate in un angolo enoteca (anche refrigerate) e un’area riservata a una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi. Ampio spazio, inoltre, è dedicato ai prodotti per vegetariani e vegani e per chi cerca un’alternativa ai piatti di origine animale senza rinunciare al gusto. Il superstore è dotato anche di casse veloci e automatiche, nonché di un ampio parcheggio con posti auto a livello strada, sessanta posti sotterranei e rastrelliere per le biciclette.

Sarà possibile ordinare la spesa attraverso l’app Così Comodo o il numero telefonico 348/0919291 con ritiro della stessa direttamente dal superstore o con consegna a domicilio (servizio attivo dal 15 settembre). Sul sito www.prenotaeritira.it sarà possibile, infine, acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.