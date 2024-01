Un incontro fra aziende e cittadini alla ricerca di lavoro, a Bari l'8 febbraio un 'Career day' per il settore edile

L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire l'incontro fra aziende e cittadini in cerca di opportunità lavorative. Si terrà il prossimo 8 febbraio, presso la nuova sede del Centro per l'impiego Arpal di Bari in via Niceforo, l'eveno 'Career Day' per il settore dell'edilizia. Il focus della giornata sarà incentrato sulle figure di muratore, carpentiere, geometra, idraulico, elettricista, escavatorista e cartongessista.

L’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro del settore sarà promosso, tra gli interessati, anche attraverso la conoscenza del portale regionale Lavoro per Te.

L’appuntamento di 8 febbraio, nella sede Arpal di via Niceforo, si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16:30. Gli interessati a proporre la candidatura possono contattare il Centro per l'impiego di Bari al numero telefonico 0802059361 oppure all'email ido.bari@regione.puglia.it.