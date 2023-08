Affitti sempre più cari per i fuorisede, a Bari 356 euro per una singola: è tra le città con gli aumenti maggiori, "+29% in un anno"

Una stanza singola in affitto a Bari? Può costare in media 356 euro. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, che, con il nuovo anno accademico in partenza, ha fotografato, a livello nazionale, il mercato delle stanze in affitto per studenti fuorisede e lavoratori.

"Lavoratori e universitari - è spiegato in una nota che presenta il rapporto - quest’anno si troveranno ad affrontare una situazione ancora caratterizzata da rincari dei prezzi, anche se non in tutte le città. Dall’altra parte avranno a disposizione un’offerta del mercato più cospicua, visto l’aumentare diffuso degli alloggi di questa tipologia (+34% per le singole).

Nella classifica nazionale, Bari si posiziona in una fascia intermedia, tra i 626 euro per una singola di Milano (la città più cara) e i 238 euro di Catania, la città più economica. Tuttavia, come rileva Immobiliare.it, è proprio il capoluogo pugliese a far registrare il rincaro più consistente rispetto all'anno scorso: "Alcune città - evidenzia l'indagine - registrano oscillazioni importanti dei prezzi delle stanze anche in questo 2023. È il caso di Bari che rispetto al 2022 guadagna ben il 29%. Prezzi in aumento, del 18%, anche a Brescia e Palermo. Parma e Pescara vedono un incremento del canone della singola del 16% in un anno.Sono invece principalmente le sedi universitarie più note a mostrare un rallentamento della corsa dei prezzi, quando non una diminuzione: è il caso di Padova, dove i prezzi in un anno sono scesi del 12%, ma anche Firenze e Trento, al -4% e -2% rispettivamente. La città di Siena si attesta al -1%, mentre Roma non mostra variazioni rispetto allo scorso anno. La stessa Milano, la più veloce di sempre nella corsa ai rincari, nel 2023 ha visto crescere i prezzi “solo” dell’1%; Bologna dell’8%".

"L’attenzione degli ultimi mesi verso la tematica del caro affitto che ha coinvolto in maniera trasversale i principali poli universitari italiani, ha sortito l’effetto di risvegliare l’interesse dei piccoli proprietari verso un mercato, quello delle stanze, appunto, percepito come più redditizio, sicuro e reattivo rispetto a quello tradizionale – afferma Carlo Giordano, Board Member di Immobiliare.it – Nel lungo periodo vedremo anche i risultati degli investimenti previsti dal PNRR oppure nuove iniziative private di sviluppo per gli studentati, ma nel breve è la piccola proprietà ad aver compreso l’opportunità di proporre i suoi immobili in un’ottica di condivisione, raccogliendone i vantaggi. Questa crescita degli alloggi disponibili porterà a un miglior equilibrio tra domanda e offerta che, finalmente, darà un freno alla risalita dei canoni di locazione".