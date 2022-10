Bollette sempre più care, il bar Telebari si ferma (temporaneamente): "Con questi costi difficile lavorare per tutti"

"Abbiamo deciso di prendere una pausa, abbiamo preferito fermarci alla luce del momento attuale. Il caro bollette per noi incide e tanto: la nostra attività prevalente è quella di gelateria, e non si può pensare di tenere i macchinari spenti qualche ora al giorno, come si sta dicendo di fare con il riscaldamento nelle abitazioni". Saverio Scaramuzzi è il titolare dello storico bar-gelateria Telebari di via Fanelli. La decisione di sospendere temporaneamente l'attività, legata ai rincari dei costi energetici sempre più pesanti, ha avuto una grande risonanza in città.

"In tanti mi stanno contattando, clienti e amici, e ringrazio tutti", racconta a Baritoday Scaramuzzi, che però tiene a rassicurare tutti, spiegando anche il perchè di quel generico messaggio che annunciava 'lavori di manutenzione' su Fb: "La nostra attività non è a rischio, non volevamo creare allarme. Abbiamo 50 anni di storia, e siamo stati sempre aperti. Ma questa è una situazione che nessuno avrebbe potuto immaginare, il Covid prima, la guerra e i rincari poi, ognuno cerca la propria strada per affrontare questo periodo". Di qui, appunto, la scelta della chiusura temporanea, in vista di mesi come quelli invernali in cui già normalmente l'attività si riduce, e bollette sempre più care rischierebbero di gravare sui conti in maniera insostenibile. "Non sappiamo quando riapriremo, al momento", dice Scaramuzzi, anche se l'auspicio di tanti, anche sui social, è che il bar possa rialzare le saracinesche al più presto.

Già nei mesi estivi, l'impatto dei rincari si è fatto sentire, e non poco: "A luglio - racconta ancora Scaramuzzi - abbiamo ricevuto una bolletta di 9400 euro, e di 7500 ad agosto". Ma le difficoltà, evidenzia Scaramuzzi, sono comuni a tanti, e la sua preoccupazione si allarga a tutti gli operatori del settore della ristorazione e del commercio: "Ci sono altre attività che lavorano tutto l'anno, piccole attività di quartiere che hanno avuto bollette anche da 13mila euro. Penso alle piccole rosticcerie, panetterie, pizzerie: non so a quanto potrebbe arrivare a costare il pane, o la pizza, o un arancino. E non sono fino a quando si potrà continuare a reggere".