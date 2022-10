Costi energetici troppo alti, la gelateria Paradise di Capurso sospende l'attività: "Colpa del caro bollette"

"Gentili Clienti, vi informiamo che a partire da Giovedì 6 Ottobre, il Bar-Gelateria Paradise sospenderà temporaneamente la sua attività. Il noto 'caro bollette' non ci rende possibile la sussistenza". Sono queste le parole con cui comincia il post facebook di commiato di Katia e Franco, titolari dell'esercizio commerciale in via Madonna del Pozzo 7, a Capurso.

Un saluto che però lascia anche una speranza per il futuro: tutto dipenderà dalle azioni che saranno intraprese dal Governo per contrastare l'aumento dei costi energetici. In questi ultimi mesi, la salita delle spese legate a luce e gas stanno costringendo alcuni negozi di Bari e provincia alla chiusura delle attività: "In attesa che le Istituzioni provvedano alla riduzione dei costi, al momento siamo costretti a salutarvi - scrivono i titolari del Paradise nel post - Siamo fiduciosi in tempi migliori, e di tornare orgogliosamente e con un sorriso al Vostro servizio in tempi brevi".

Nei numerosi commenti al post, si leggono tante dimostrazioni di affetto e stima: residenti e clienti affezionati sono convinti e speranzosi che nei prossimi mesi il bar gelateria di Capurso possa tirare nuovamente su la saracinesca. "Sicuramente un arrivederci, vi aspettiamo", scrive un'utente su facebook, mentre in un altro commento si legge "Mi spiace davvero tanto e non lo meritate! Come tanti altri che stanno sacrificando tutto".