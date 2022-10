Il 'caro bollette' frena anche i locali di Poggiofranco: "Clienti preoccupati dalla crisi economica, rinunciano a bar e ristoranti"

"Il caro bollette incide sui fatturati, ma è solo l'ennesima tegola che è caduta sul commercio barese: veniamo dalle chiusure per il Covid, poi l'aumento delle materie prime del 35%. Sono anche cresciuti i costi del personale del 30%. Di questo passo la situazione a gennaio 2023 diventerà ingestibile". Non limita la crisi del commercio cittadino ai soli aumenti energetici Maurizio Mastrorilli, componente del comitato promotori dell'Unione Ristoratori di Bari e titolare di un bistrot nel quartiere Poggiofranco.

L'esercente commerciale spiega in maniera dettagliata i numeri che hanno determinato la riduzione dei fatturati e le cause che secondo lui provocano la catastrofe: "Adesso il 'caro bollette' va di moda, ma non ha ancora inciso in maniera così pressante sulle altre categorie di lavoratori e le famiglie - spiega Mastrorilli a Baritoday - Noi commercianti ci stiamo barcamenando: abbiamo dovuto aumentare un po' i prezzi alla nostra clientela per sostenere le maggiori spese che ci vengono richieste dalle compagnie energetiche. I ricavi ormai sono azzerati dalle spese, non potremo andare avanti per molto con questa situazione. Il blocco si verificherà quando la maggior parte dei consumatori, colpiti dagli aumenti in bolletta, rinunceranno anche alla classica pizza del sabato sera. A quel punto ci sarà il collasso economico".

La diminuzione del volume d'affari sta colpendo quello che da sempre in città è considerato il quartiere più solido dal punto di vista economico: anche Poggiofranco risente della crisi, Mastrorilli che ha un'attività in una delle principali vie della zona, fa una disamina lucida di ciò che sta accadendo. "Questo rione è divenuto nel corso degli ultimi anni un polo d'eccellenza della ristorazione, con oltre 30 esercizi commerciali presenti - sottolinea l'esercente commerciale - Stiamo assistendo, in questi mesi, ad un andamento isterico dei flussi di clienti. Il mio core business è la ristorazione a pranzo: ogni giorno potevo contare assiduamente su 50 coperti, data l'ampia presenza di uffici in zona. Ora non ho più nessun tipo di sicurezza commerciale: un giorno mi capita di realizzare 30 coperti, un altro 20. Non c'è più un ricavo costante ed è sempre tendenzialmente in ribasso".

La crescita dei costi energetici e dei conseguenti prezzi di vendita non sono, secondo il comerciante barese, l'unica causa dell'andamento schizzofrenico del mercato della ristorazione. "Si sottovaluta l'influenza della comunicazione dei leader mondiali sulle grandi questioni che attanagliano la nostra società - precisa Mastrorilli - Porto la mia esperienza per spiegare meglio il concetto: il giorno dopo le dichiarazioni del presidente americano Biden a proposito del rischio che la guerra in Ucraina possa portarci ad un'escalation catastrofica, ho verificato una drastica riduzione di presenze nel mio ristorante! E non è un caso isolato: la stessa situazione si verifica quando un leader italiano, europeo o mondiale, rilascia dichiarazioni che danno il senso di un'imminente dramma. Il 'caro bollette' incide doppiamente: prima per i costi e poi per la pressione psicologica che incute sui consumatori, inducendoli a rinunciare alle spese per cibo ed altro".

"La ristorazione a Poggiofranco è stata penalizzata pesantemente già dal Covid con lo smart working che continua a ridurre gli ingressi nei nostri locali - dichiara il ristoratore - Nei week end riusciamo ancora a salvarci, ma nei giorni infrasettimanali i punti vendita più deboli rischiano di soccombere. La città è da sempre sbilanciata verso il mare, l'afflusso di turisti in questo quartiere residenziale è meno presente rispetto al centro urbano. A Bari mancano i contrappesi perché non sono state costruite delle strutture o dei poli attrattivi che possano spingere i visitatori della città a spostarsi in queste zone. Siamo riusciti lo stesso a costruirci, da soli, una forza economica. Ma adesso serve un intervento delle Istituzioni per invertire il senso di rotta: serve un price cap europeo ed un'azione politica sullo stile di Francia e Germania per tutelare imprenditori e famiglie. Bisognerebbe nazionalizzare l'Eni: è un'azienda partecipata al 30% dallo Stato, grazie ad alcune clausole contrattuali la quota può salire fino al 100%. Ma l'Europa non ci permette ciò e quindi rimaniamo in balia di una situazione che nel 2023 può generare una crisi epocale, come quella del 1929 o del 2008".

Le manifestazioni contro il 'caro bollette' non sono mancate nelle ultime settimane in città, eppure Mastrorilli (uno dei promotori di alcuni eventi di protesta) non nasconde la sua delusione per l'adesione solo parziale di imprenditori e cittadini: "Tutti quelli che non stanno trovando 2 o 3 ore di tempo per protestare in questi giorni, non hanno compreso che la situazione è davvero seria ed indignante. Nei prossimi mesi avranno tanti momenti per riflettere e manifestare perché purtroppo saranno liberi dal lavoro e disoccupati. Allora sarà troppo tardi. Mi aspettavo anche una sentita partecipazione al problema da parte delle nuove generazione, invece non c'è stata nessuna protesta studentesca. I giovani baresi si occupano giustamente dei problemi climatici, ma trascurano troppo i problemi sociali che riguardano soprattutto il loro futuro".