Trionfo al Vinitaly per casa vinicola Marco Carrisi

Grande successo per i vini della Casa Vinicola Marco Carrisi al Vinitaly 2024, con la presentazione a tutte le delegazioni estere ed italiane della linea 1914, le bollicine con il BUENA VIDA la linea Luxury con la bottiglia 10 DODICI e MR CARRISI. Lo stand di Marco Carrisi è stato tra i più visitati del Vinitaly, caratterizzato da due imponenti Torri tipiche salentine in pietra leccese. Tra i vari ospiti Marco Carrisi ha avuto il ministro delle politiche agricole e forestali Ffrancesco Lollobrigida, l’assessore all'agricoltura Pentassuglia, Dario Stefano.

L'imprenditore e' stato intervistato da oltre 10 televisioni locali (Telenorba, Antenna Sud, Telerama) e TV nazionali, da numerosissimi organi di stampa di settore e non ed è stato raggiunto da Radio come Radio System. In questi giorni è stato presentato in prima mondiale il nuovo prodotto della casa il BUENA VIDA PINA Y COCO, la nuova bottiglia di bollicine della linea BUENA VIDA al gusto ananas e cocco, che si aggiunge ai già famosi BUENA VIDA MILLESIMATO, ROSE’, BUENA VIDA LIME E PEACH. Il nuovo nato PINA Y COCO ha riscontrato un notevole interesse degli addetti ai lavori ed è stato molto apprezzato da tutti.

Un vero successo ottenuto per la Casa Vinicola Marco Carrisi che ha concluso diversi contratti commerciali! Un ringraziamento va a tutti gli addetti ai lavori e allo staff vincente della Casa Vinicola Marco Carrisi .

Casa Vinicola Marco Carrisi rappresenta oggi una tra i più importanti brand delle aziende vinicole private italiane.

La Casa mira a distribuire e commercializzare un vino eccellente a marchio con altissimo livello di attenzione sulla qualità del prodotto, curato nei minimi particolari avvalendosi di un supporto di stimatissimi collaboratori, che porta al miglior raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati e programmati per ogni annata, avendo un legame quotidiano con il territorio, con le sue tradizioni, con la cultura salentina.

E’ proprio nel Salento, a Cellino San Marco, dove la Casa mira a mettere in evidenza con i suoi prodotti, la territorialità, l’aspetto climatico e morfologico delle aree di coltivazione, l’esperienza, la competenza professionale degli agronomi e degli enologi, le capacità imprenditoriali con strategie commerciali e di marketing che rappresentano i valori, gli elementi e i principi aziendali più importanti e fondamentali su cui si basa e si concretizza l’operato della Casa Vinicola Marco Carrisi .

La Casa Vinicola nella sua produzione ha voluto puntare su un solo brand di garanzia e di successo: il 1914. I vini 1914 della Casa Vinicola hanno diverse tipologie di uvaggi. La filiera va dal Primitivo, al Negroamaro, al Fiano e al Rosato Salento.

La storia della produzione ebbe inizio nel luglio del 1914, quando il bisnonno di Marco, Angelo Carrisi, contadino di quell’epoca acquistò un appezzamento di terreno in onore della nascita del figlio Carmelo, coltivando così la prima Tenuta di produzione vitivinicola con l’impianto ad alberello. Così anche Carmelo Carrisi, nonno di Marco, negli anni continuò con sacrificio a far produrre il terreno donatogli dal padre Angelo, appassionandosi così tanto da aumentare negli anni gli ettari vitati. La vera svolta si avrà con la gestione dell’azienda del figlio Franco Carrisi, papà di Marco, il quale con le sue capacità imprenditoriali è riuscito a far crescere in maniera esponenziale l’azienda di famiglia.

Marco Carrisi, negli ultimi anni, ha voluto coronare un sogno: quello di creare un brand vincente con la produzione in bottiglia racchiudendo quello che è stato oltre un secolo di storia, caratterizzato da entusiasmo per il proprio lavoro, sacrifici, rischi e sudore.

L’obiettivo di Marco Carrisi è quello di garantire, nel rispetto dell’ambiente e della natura, la massima qualità dei vini 1914 basandosi sul supporto dell’innovazione tecnologica, porgendo l’attenzione alle esigenze del mercato, creando una vera fiducia con il consumatore, proponendo quotidianamente una gamma di vini di altissima qualità al giusto prezzo.

Negli anni a seguire, Marco Carrisi ha inserito, nella gamma di bottiglie prodotte, la linea Luxury rappresentata da due rossi importanti della Casa Vinicola considerandoli la top class della produzione con un numero limitato di bottiglie annue: MR CARRISI e 10 DODICI.

Un grande successo è stato raggiunto anche con l’inserimento della linea bollicine: BUENA VIDA bianco, BUENA VIDA rosè, BUENA VIDA lime, il BUENA VIDA peach e il nuovo nato BUENA VIDA PINA Y COCO.

E’ stato proprio il concetto di continuità trasmessa da padre in figlio che ha reso vincente questa filosofia aziendale e che ha fatto della Casa Vinicola MARCO CARRISI una delle più importanti realtà vitivinicole salentine.