Prezzi del latte alle stelle, caseifici pugliesi in difficoltà. Incontro in Regione: "Intervenire già entro l'autunno"

Si è svolto un incontro a Bari, nell'Assessorato pugliese all'Agricoltura, per fare il punto sulla situazione delle aziende del comparto lattiero-caseario, in difficoltà per il recente aumento dei prezzi delle materie prime e, per l'appunto, del latte.

All'appuntamento hanno preso parte dli assessori pugliesi all'Agricoltura e allo Sviluppo Economico, Donato Pentassuglia e Alessandro Delli Noci, nonchè i rappresentanti regionali della categoria Caseari di Confartigianato e di Cna.

"Molte imprese - spiegano le associazioni di categoria - sono state costrette a rivedere al ribasso i quantitativi di materia prima ritirata, onde evitare di produrre in perdita; alcune hanno già chiuso i battenti. Tutte guardano con grande preoccupazione all’autunno, quando i consumatori potrebbero dover fare i conti con un potere d’acquisto ridotto dall’inflazione".

“Valorizzare le nostre produzioni lattiero-casearie è un passaggio fondamentale per superare questa crisi - ha dichiarato il presidente dei Casari di Confartigianato Puglia, Angelantonio Tafuno - . Con gli assessori Pentassuglia e Delli Noci abbiamo ragionato di soluzioni a breve termine e di strategie per il futuro, che permettano ai trasformatori artigiani di esportare in tutto il mondo con piattaforme logistiche in grado di garantire tempi rapidi e preservare qualità e freschezza del prodotto. Allo stesso modo, non è più pensabile di essere gli unici ad essere tagliati fuori dalle agevolazioni dei fondi comunitari per ammodernare le aziende, realizzare impianti di autoconsumo da fonti rinnovabili o per investire in ricerca e innovazione. Dobbiamo infine pensare in ottica di sistema per ‘chiudere’ la filiera, mettendo nelle condizioni le imprese di recuperare materia prima seconda dagli scarti di produzione: un tema molto importante per noi".

“Siamo soddisfatti per l’esito di questo primo incontro - ha dichiarato Rosamaria Derosa, presidente regionale dei Casari di Cna -. Entrambi gli assessori hanno

mostrato attenzione e proposto percorsi che vanno incontro alle nostre aspettative. Lavoreremo insieme per le soluzioni. Abbiamo chiesto interventi immediati per far fronte all’incremento dei costi e un inquadramento strutturale di questo settore che permetta alle imprese di innovare, internazionalizzare efficientare, partendo dal dato che ad oggi nulla di questo è possibile".