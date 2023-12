Caso Tercas, respinto il ricorso di Banca Popolare di Bari: "L'Unione Europea non deve risarcire danni"

ll Tribunale dell'Ue ha respinto il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Bari con la richiesta di risarcimento danni nell'ambito del dossier degli aiuti di Stato per Tercas. "L'Unione non deve risarcire il danno asseritamente subito dalla Banca Popolare di Bari a causa di una decisione della Commissione in merito alla misura di aiuto dell'Italia a favore di Banca Tercas", recita una nota del tribunale riportata dall'agenzia Dire.

Nel 2013 Banca Popolare di Bari si era detta interessata a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas, che era stata posta in amministrazione straordinaria, a causa di irregolarità accertate dalla Banca d’Italia. La manifestazione di interesse della Bpb era subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale della Tercas venisse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd), un consorzio di diritto privato tra banche, a carattere mutualistico. Nel 2014, il Fondo ha deciso di coprire il deficit della Tercas e di concederle alcune garanzie. Dal primo ottobre 2014 la Bpb detiene l’intero patrimonio della Tercas.

Il 23 dicembre 2015, la Commissione Europea ha però constatato che l'intervento del Fitd a favore della Tercas costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia alla Tercas, e ne ha ordinato il recupero. Con una sentenza del marzo 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. La Corte di Giustizia ha confermato questa conclusione nel marzo 2021.

La Bpb si è rivolta al Tribunale per ottenere la condanna dell'Unione Europea al risarcimento dei danni subiti a causa della decisione della Commissione.

Il Tribunale, secondo quanto riporta AdnKronos, ha però respinto il ricorso della Bpb, ricordando che l’Unione deve risarcire i danni causati dalle sue istituzioni, ma l’insorgere della responsabilità dipende dal soddisfacimento di tre condizioni: una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione che conferisce dei diritti ai singoli, il verificarsi di un danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione e il danno. Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale constata che il presupposto per l'insorgenza della responsabilità relativo all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata della norma non risulta soddisfatto, in quanto l’irregolarità commessa della Commissione non è estranea al comportamento "normale, prudente e diligente" di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza in un contesto particolarmente complesso. Il Tribunale aggiunge, riguardo all’esame dell’esistenza del nesso di causalità diretto, che il comportamento della Commissione non è la causa "diretta e determinante" del danno "asseritamente subito", che "consisterebbe nella perdita di depositi e di clientela".