Cat Confcommercio Bari Scarl, presentata una piattaforma tecnologica per il marketing territoriale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Presentata a Capurso dal CAT Confcommercio Bari Scarl la piattaforma tecnologica distrettuale realizzata per conto del Distretto Diffuso del Commercio di Capurso e Triggiano nell’ambito del I bando DUC. Si tratta di un utile strumento virtuale di marketing territoriale, destinato tanto ai commercianti quanto ai cittadini, per orientarsi nell’offerta commerciale, turistica e relativa ai servizi capace di fare cultura e dare risalto all’identità locale. Presenti il Sindaco di Capurso Michele Laricchia Presidente del Distretto, l’Assessore Verio Triggiani in rappresentanza del Comune di Triggiano, Roberto Resta Consigliere delegato al Distretto Urbano del Commercio del Comune di Capurso, Vito Abrusci Vice Presidente del DUC, Giuseppe Gadaleta Segretario Tesoriere del DUC. La piattaforma, suddivisa in diverse sezioni e categorie, visitabile al link https://capursotriggiano.confduc.it/, consta anche di un servizio di messaggistica di prossimità e di generazione di QR code oltreché di una sezione PromoDUC utile a creare una vera e propria vetrina virtuale dove ogni operatore commerciale potrà presentare la propria offerta commerciale. Uno spazio web semplice ed intuitivo per comunicare tutte le informazioni riguardo alla propria attività corredate da foto, descrizione dei prodotti, promozioni e sconti. Per restare aggiornati, o sapere come aderire alla piattaforma distrettuale, è possibile anche visitare la pagina FB del Distretto al link: https://www.facebook.com/distrettodiffusodelcommerciocapursotriggiano/