Centinaia di pacchi alimentari donati a persone in difficoltà dal centro commerciale Bariblu

Un Santo Natale ‘diverso’ ma ispirato alla solidarietà e vicinanza al territorio che si trova ad affrontare una grave emergenza. Centinaia di pacchi di generi alimentari di prima necessità, sono stati destinati alle famiglie e alle persone vulnerabili del comune di Triggiano individuate dai servizi sociali, le quali sono state rese ancora più fragili dall’emergenza socio-sanitaria ed economico-sociale in atto. Con questo piccolo gesto il Centro Commerciale Bariblu vuole dare risposte immediate alle famiglie in difficoltà. “Un modo – spiega Luigi Berardi Direttore del centro commerciale - per far sì che la solidarietà e il senso di comunità riprendano il sopravvento ai tempi del coronavirus. Quello che facciamo è anche questo: far sentire alle persone che nessuno è solo sul proprio territorio. In un periodo così complesso è per noi motivo di orgoglio poter aiutare delle persone in difficoltà laddove ci è possibile.”