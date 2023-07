Ceralicoltori pugliesi in protesta a Foggia, la delegazione di Bari di Cia Levante: "Rischio default"

"Il prezzo che stiamo sostenendo nella Borsa Merci di Bari - spiega Giuseppe De Noia - è praticamente quello di Foggia, 31 euro a quintale. Non è un prezzo remunerativo per le nostre aziende e gli agricoltori"

"Una condizione raccapricciante" per i produttori ceralicoli pugliesi, impegnati a far quadrare in modo sempre più difficile i conti a causa dei costi di produzione sempre più alti a fronte di prezzi di vendita in picchiata. Questa mattina, a Foggia, i produttori pugliesi riuniti in Cia si sono dati appuntamento per protestare contro una situazione ormai al collasso.

"Il prezzo che stiamo sostenendo nella Borsa Merci di Bari - spiega Giuseppe De Noia della Cia Levante che rappresenta l'area metropolitana barese e la provincia Bat - è quello di Foggia, 31 euro a quintale. Non è un prezzo remunerativo per le nostre aziende e gli agricoltori. Non è un prezzo dignitoso. Tutto ciò è inammissibile. Abbiamo prdotto a 1300 euro l'ettaro e stiamo raccogliendo a 1100 euro al'ettaro".

Nelle interviste Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia e vice presidente nazionale ; Angelo Miano, presidente Cia Capitanata; Pietro De Padova, presidente Cia Due Mari; Vito Rubino, direttore Cia Due Mari; Giuseppe De Noia, presidente Cia Levante (Bari-Bat).

