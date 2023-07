Gigia Bucci eletta segretaria generale della Cgil Puglia: prima volta per una donna

Gigia Bucci è stata eletta segretaria generale della Cgil Puglia. La proclamazione è avvenuta questa mattina nel corso dell'Assemblea Generale regionale del sindacato svoltasi a Bari. All'appuntamento hanno partecipato il segretario generale Maurizio Landini e quello confederale Pino Gesmundo.

Bucci è la prima donna a guidare la Cgil Puglia: "Una scelta - commenta il governatore regionale, Michele Emiliano - che conferma come nella nostra regione ogni soffitto di cristallo possa essere sfondato, con la pratica quotidiana. Con lei collaboreremo ad ogni livello, come abbiamo sempre fatto, perché il rapporto con la Cgil per la Regione Puglia è importantissimo. A Gigia vanno i migliori auguri di buon lavoro e a Pino Gesmundo vanno i ringraziamenti per questi anni di collaborazione e di confronto senza sconti, che hanno fatto crescere la nostra Regione e migliorare la nostra amministrazione insieme a tutte le parti sociali”.