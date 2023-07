La Cgil e i lavoratori della Recuperi Pugliesi: "Ritardi negli stipendi", proclamato sit-in di protesta

Il sindacato Funzione Pubblica Cgil Bari denuncia "ancora ritardi nel pagamento degli stipendi ai dimententi dell'azienda privata Recuperi Pugliesi, società affidataria del servizio di raccolta carta e cartoni, per conto dell’Azienda Municipalizzata all’Igiene Urbana (Amiu) di Bari". Il sindacato spiega di aver "contestato più volte la società" ricorrendo "alla stazione appaltante Amiu/Puglia pa per l’attivazione delle norme a tutela dei lavoratori. In particolare è stata chiesta l’applicazione dell’art.30 Legge 50/2016 sulla regolare esecuzione degli appalti, vista la sistematicità con cui" si ripeterebbe "l’inadempienza da parte della stessa società. Nonostante le ripetute richieste e segnalazioni all’azienda e agli organi istituzionali, la situazione persiste, con il ritardo dei pagamenti ormai da febbraio. Non sono bastati neanche gli accordi in sede di conciliazione per espletamento della procedura di raffreddamento presso l’Amiu Puglia, con grande senso di responsabilità i lavoratori hanno accettato di evitare delle giornate di sciopero.

“Come possono i lavoratori continuare a garantire raccolta in Città, dinanzi a tali e tante inadempienze? Finora, con sacrificio, sono stati garantiti i servizi, nonostante i cronici ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, ma fino a quando potrà durare?” incalza la segretaria fenerale Ileana Remini con il coordinatore del comparto Igiene/Ambientale Fp/Cgil, Antonio De Leo. Per venerdì 7 luglio è stato organizzato un sit-in di protesta dei lavoratori.