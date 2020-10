Addio al Disney Store di via Sparano, ultimo giorno di apertura. I dipendenti salutano i clienti: "Portateci nel cuore"

Ultimo giorno di apertura per il Disney Store di via Sparano. Domani, infatti, le saracinesche non apriranno dopo più di due decenni di presenza nella principale strada dello shopping di Bari.

I 13 dipendenti hanno esposto un cartello con cui salutano i tanti clienti che, in questi giorni, sono rimasti colpiti dalla chiusura dell'attività: "Dopo 21 anni chiudiamo i cancelli, è stato bello far parte delle vostre vite. Grazie infinite, portateci nel cuore". Inutili i tentativi, nelle ultime settimane, di scongiurare l'addio, ancor più pesante a causa della crisi covid. Da domani, dunque, le luci del Disney Store saranno spente.