Sfornava e vendeva dolci dalla finestra di casa, finisce il sogno di 'Little Lab' a Santo Spirito: "Troppe restrizioni, costretta a chiudere"

"Questo sarà un post un po' diverso dagli altri. Sarà un po' meno dolce perché come tutti i bei sogni anche Little Lab ha un termine. Mi dispiace dirvi che la ragazza della finestra ha dovuto prendere una decisione, non molto facile, ma l'ha dovuta prendere. Al termine di questi 5 mesi, senza forze, ma con più coraggio di prima, annuncio la chiusura di Little Lab". Con queste parole, affidate ad un lungo post sulla sua pagina facebook, la giovane titolare dell'innovativa impresa alimentare di Santo Spirito, Ilria Carone, ha annunciato la fine della sua avventura lavorativa.

La ragazza era divenuta famosa, sul web e fra gli amanti dei dolci, per la sua produzione casalinga di cornetti caldi ed altre bontà. Le realizzazioni culinarie venivano preparate in casa e servite ai clienti direttamente dalla finestra della sua abitazione. Dopo 5 mesi di successi, però, qualcosa è andato storto: "La mia tipologia di attività ha tanti lati positivi, ma è fatta di restrizioni (giuste nei confronti dei miei colleghi ristoratori e pasticceri ) - spiega Ilaria Carone nel post - queste restrizioni in questo Paese segnano un grande limite. Lo Stato, nonostante questi limiti, non fa sconti. Naturalmente gli ordini presi in carico verranno portati a termine con la stessa passione e professionalità che ha caratterizzato il mio Lab in questi mesi".

La seconda parte del triste messaggio di commiato della giovane imprenditrice è dedicata ai ringraziamenti: "Ci tenevo a ringraziare voi tutti perché mi avete riempito il cuore con i vostri messaggi, vorrei ringraziare i miei genitori. Senza di loro non avrei mai potuto vivere questa meravigliosa esperienza. Vorrei ringraziare la mia famiglia al completo e il mio ragazzo per il supporto che mi hanno dato fino ad oggi e che spero mi continueranno a dare". Ilaria Carone termina e firma il messaggio con un romantico "La ragazza della finestra". La speranza è che si tratti solo di un arrivederci. in attesa che per lei possa ripartire una nuova opportunità imprenditoriale e possa tornare presto a realizzare i suoi amati dolci.