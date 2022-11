Chiude il supermercato Coop di via Fanelli: "Redistribuzione degli investimenti, dipendenti ricollocati in altre sedi"

Una decisione aziendale presa al termine di un periodo di valutazione economico-produttiva durato 5 anni. Il supermercato Coop di via Fanelli, a Bari, chiuderà il prossimo 24 novembre: sono così stati colti di sorpresa i tanti consumatori e i residenti della zona che erano soliti recarsi nello storico punto vendita della città. Il negozio, infatti, è posizionato in una delle principali arterie del quartiere San Pasquale, zona da sempre considerata 'cuore pulsante' dell'economia cittadina.

"Abbiamo deciso di investire e puntare sui 3 ipermercati Coop Alleanza presenti a Bari - dichiara a Baritoday il presidente di LegaCoop Puglia, Carmelo Rollo - il punto vendita di via Fanelli era rimasto l'unico e ultimo supermercato affidato alla nostra gestione diretta. Gli altri supermercati a brand Coop presenti in città non sono sotto il nostro controllo, ma sono affiliati alla rete. La chiusura della struttura in via Fanelli è stata determinata da una profonda analisi dell'andamento del punto vendita sotto il profilo strategico e commerciale, le scrupolose valutazioni sono durate ben 5 anni. I risultati non erano in linea con le aspettative dell'azienda, per questo motivo abbiamo deciso per la chiusura".

Le saracinesche abbassate non determineranno, per fortuna, un problema occupazionale. I lavoratori della Coop di via Fanelli non dovranno temere l'arrivo del 24 novembre come uno spauracchio per il loro futuro. "Tutti i dipendenti del supermercato sono stati ricollocati nei 3 ipermercati cittadini. A Bari siamo presenti in maniera capillare con le strutture di strada Santa Caterina, viale Pasteur e via Loiacono (nel quartiere Japigia). Abbiamo trovato facilmente gli accordi con i sindacati che si sono dimostrati molto disponibili nelle trattative. La scelta aziendale, maturata dopo una lunga riflessione, è compiuta per rispettare la dignità dei lavoratori e tutelare gli ingenti investimenti effettuati dal gruppo a Bari ed in tutta la Puglia. Nella regione, infatti, abbiamo al momento attivi 10 ipermercati. Riteniamo che la ristrutturazione della presenza Coop a Bari non possa creare disagi ai cittadini ed ai nostri soci: i consumatori potranno recarsi facilmente nelle 3 grandi strutture presenti nel capoluogo pugliese".

Nonostante il 'caro energia' sia un problema sentito anche dall'intero gruppo commerciale, il presidente Rollo sgombra il campo da equivoci: "Il 'caro bollette' sta pesando anche su Coop, certo, ma non è stato questo motivo a determinare la chiusura del supermercato di via Fanelli. Siamo comunque sereni e tranquilli, lo dimostra il piano di investimenti programmato sugli ipermercati. Le decisioni aziendali sono state concepite per favorire una migliore distribuzione delle risorse".