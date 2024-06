Futuro incerto dopo la chiusura dell'ipermercato a Bari Blu: tornano a protestare i lavoratori 

Tornano a protestare lavoratori e lavoratrici rimasti senza impiego dopo la chiusura dell'ipermercato gestito da IperBlu all'interno del centro commerciale BariBlu di Triggiano. Dopo lo stop alle attività del punto di vendita, ad aprile scorso, i dipendenti attendono risposte sul loro futuro.

"Dopo l’uscita di scena di Iperblu che ha deciso di interrompere la trattativa per rinnovare il fitto - spiega il segretario generale della Uiltucs Puglia, Marco Dell'Anna - abbiamo ribadito a Blu Apulia (società proprietaria del centro commerciale, ndr) che dovrà farsi carico della vicenda occupazionale garantendo il transito del personale al futuro gestore delle superfici rilasciate da Iperblu". "Con Iperblu - dice ancora Dell'Anna- stiamo condividendo un accordo di Cigs per cessazione di attività, con l’impegno di chiudere la retrocessione del ramo di azienda a Blu Apulia appena formalizzato il nuovo gestore. Non siamo disponibili ad altre soluzioni, siamo pronti al presidio permanente dei lavoratori nella galleria sino a quando Blu Apulia non garantirà la soluzione di salvaguardia occupazionale".

La Uiltucs, spiega ancora Dell'Anna, rinnova inoltre la richiesta, rivolta alla Regione Puglia, di "un intervento per definire una nuova regolamentazione nei centri commerciali che subordini le autorizzazioni a ristrutturazioni o rimodulazioni di superficie alla clausola sociale per il personale coinvolto".

Per queste ragioni, è stato indetto un sit-in di protesta che si terrà all'interno del centro commerciale di Triggiano nella giornata del 5 giugno, dalle 9.30 alle 21.30.