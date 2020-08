Dopo 54 anni chiude la storica pizzeria Continental: "Ridurre gli spazi dopo la crisi Covid costa troppo"

"Quando si è sparsa la voce della chiusura, ho ricevuto chiamate da tante persone. Persino da baresi trapiantati a Milano, che avevano serbato il ricordo della pizzeria". L'8 agosto Mimmo Lorusso, proprietario del ristorante e pizzeria 'Continental' a Bari, alzera e abbasserà per l'ultima volta le serrande del suo locale in corso Cavour. Lasciando un altro vuoto nella storia della città, visto che a inauguare la pizzeria in centro fu suo padre, il 1 maggio del 1966.

Il motivo, come spiega al telefono, è legato non solo alla crisi seguita all'epidemia Covid, ma anche alla burocrazia, che colpisce persino chi è costretto a ridimensionare il suo locale. "Siamo costretti a ridurre gli spazi, passando dalle attuali 4 vetrine a due, così da non pagare il fitto dell'altro locale - racconta Lorusso - ma questo ci costerebbe migliaia di euro". Oltre agli immancabili permessi da richiedere al Comune, infatti, un intervento di questo tipo richiede una serie di modifiche strutturali: "Saremmo costretti a rifare l'impianto elettrico, a dotarci di un nuovo bagno per i disabili, a modificare la canna fumaria, persino a intervenire sulla fogna". Insomma, il gioco non vale la candela, parafrasando le parole del proprietario, che nonostante sia in pensione da quasi 10 anni, ha provato fino all'ultimo a portare avanti tra le difficoltà seguite alla pandemia, la sua pizzeria, che sta per festeggiare i 55 anni di attività.

L'unica speranza di vedere l'insegna del Continental ancora accesa era un investimento da parte di un esterno, ma nonostante la storicità del locale, nessuno si è fatto avanti: "In un periodo di crisi come questo - aggiunge Lorusso - è difficile trovare qualcuno che abbia voglia di investire. Anzi, le attività riducono gli spazi per risparmiare". Come avrebbe fatto anche il proprietario del Continental pur di andare avanti, prima di scoprire che anche questa decisione sofferta avrebbe avuto un costo elevato. E allora non rimane che accendere per l'ultima volta il forno, l'8 agosto, per una festa con i clienti storici e non. Un ultimo amarcord prima che l'insegna si spenga: "Chi mi chiamava si commuoveva e io stesso mi sono commosso nei ricordi del passato, ma purtroppo non si può fare niente in questa situazione. Tocca andare avanti".