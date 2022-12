Christian Divella è il delegato di Confcommercio Gravina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Christian Divella, giovane imprenditore è il delegato di Confcommercio Gravina in Puglia. La sua nomina è giunta al termine dell’assemblea Confcommercio Bari. Divella che gestisce anche alcuni supermercati operanti nella cittadina. "Sono grato – ha dichiarato Divella subito dopo l’assemblea - a chi mi ha voluto affidare questo ruolo e onorato di accettare un incarico non semplice ma molto stimolante. Conosco problematiche e necessità degli imprenditori gravinesi dei vari comparti e sono certo che insieme, in un lavoro di squadra con persone valide, competenti e lungimiranti, provenienti ognuna dal proprio settore di appartenenza, con passione e impegno, sapremo fare un ottimo lavoro. Viviamo in una terra piena di potenzialità, dobbiamo solo impegnarci per creare i presupposti affinchè tali potenzialità vengano finalmente espresse. Il momento storico è particolarmente delicato ma sono sicuro che Confcommercio, che considero da sempre un partner straordinario, imprenditori, professionisti e amministrazione pubblica, insieme, potranno gettare le basi per una nuova era, in una visione che deve tendere necessariamente a varcare i limitati confini e a coltivare collaborazione ed un'unità di intenti con il capoluogo e con i comuni dell'intero territorio murgiano." Grande soddisfazione per il Presidente Sandro Ambrosi che conclude – “il ritorno di Confcommercio a Gravina in Puglia come un nuovo percorso da intraprendere per offrire tutti i servizi e le tutele previste rivolte a tutti i settori commerciali che naturalmente trovano spazio nel mondo Confcommercio.”