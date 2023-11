Cibo, salute, stili di vita sostenibili: tre giorni di incontri e dibattiti con 'CiBari'

Domani, venerdi 1° dicembre, il Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato, inaugurerà nel Foyer del Teatro Petruzzelli la prima edizione di CiBari

Sabato 2 e domenica 3 dicembre i lavori si svolgeranno nella sala convegni della Camera di Commercio e in tre location a Bari Vecchia. Tutte le info su www.cibari.net



Spetterà al Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato il gradito compito di inaugurare domani, venerdi 1° dicembre, alle ore 15 nel Foyer del Teatro Petruzzelli la prima edizione dell'evento "CiBari: il Cibo della Salute" (www.cibari.net), ideato dalle professoresse dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Filomena Corbo (Coordinatrice del Centro Interdipartimentale dell’Università degli Studi Aldo Moro “Cibo in salute: nutraceutica, nutrigenomica, microbiota intestinale, agricoltura e benessere sociale” e docente di Chimica degli Alimenti presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) e Maria Lisa Clodoveo (docente in Scienze e Tecnologie alimentari presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina), in collaborazione con un comitato tecnico-scientifico costituito dai professori Giuseppina Gadaleta, Nicoletta Guaragnella, Francesco Longobardi, Grazia Tamma e i dottori Andrea Maraschi ed Elvira Tarsitano.



Alla cerimonia inaugurale, riservata alle figure istituzionali, alle personalità del mondo politico, ai partner dell’evento e ai giornalisti, interverranno: l'On. Pina Picierno - Vicepresidente del Parlamento europeo (da remoto); il prof. Stefano Bronzini - Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; l'ing. Antonio Decaro - Sindaco della Città Metropolitana di Bari e un Vicario di Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo della Diocesi di Bari - Bitonto.



Successivamente porteranno un saluto i Proff. R. Catanesi, M. De Angelis, F. Giorgino, F. Leonetti, L. Palmieri, V. Peragine, L. Perla, P. Ponzio, in qualità di Direttori dei Dipartimenti UniBa che costituiscono attualmente il Centro interdipartimentale, e il Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria prof. N. Decaro in procinto di affiliarsi al Centro.



Alle ore 16.30 prenderà il via la sessione intitolata "Le Azioni di food policy" che ospiterà gli interventi degli Assessori della Regione Puglia Donato Pentassuglia (Agricoltura), Rocco Palese (Sanità) e Alessandro Delli Noci (Sviluppo Economico) e di Gianna Elisa Berlingerio, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e di Danilo Porro, Rappresentante Nazionale del MUR.



La prima giornata di "CiBari", sarà moderata dal giornalista Davide Carlucci e si concluderà con la presentazione del programma delle due giornate successive da parte della prof.ssa Filomena Corbo e del logo dell'evento da parte del prof. Paolo Azzella, dell'Accademia di Belle Arti di Bari.



“CiBari” si dipanerà lungo le filiere afferenti ad altrettanti gruppi alimentari come olio extravergine di oliva, carni e pesci, cereali, latte e derivati, che saranno declinate sotto differenti profili: ambito medico/nutraceutico; ambito chimico; ambito tecnologico; ambito economico; ambito turistico-culturale; ambito di food policy. A corollario dell’evento principale, a carattere scientifico-divulgativo, altri contenitori culturali, come il Museo Civico, l’Auditorium Quacquarelli e il Caffè dell’Accademia, tutti ubicati a Bari Vecchia, saranno coinvolti nelle tematiche del convegno, ospitando iniziative realizzate con il supporto delle aziende delle filiere coinvolte.



Sabato 2 dicembre nella sala convegni della Camera di Commercio, dopo i saluti istituzionali, dalle ore 9.30 si terrà la sessione intitolata Olio Extravergine di oliva...il piccolo principe comprendente un approfondimento su L’etichettatura europea: un “attentato al made in Italy? Nutristore vs alternative, a seguire, alle ore 15, prenderà il via la sessione Latte e dintorni...Angeli o demoni?. Modererà la giornalista Mariagrazia Lombardi.



Nel corso della stessa giornata si svolgeranno i primi eventi diffusi a Bari Vecchia. Tra questi si segnalano: L’Alleanza dei Sapori dalle ore 10 alle ore 13 con incontri, tavole rotonde, mostre e arte sulle filiere carne, pesce e latte al Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 13); AvanziZERO dalle ore 15 alle ore 19 con incontri, tavole rotonde, mostre e arte sullo spreco alimentare all'Auditorium Quacquarelli al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica UNIBA (Strada Torretta); L’Oro della Terra dalle ore 10.30 alle ore 18 con cooking demo per la preparazione di piatti salutistici (solo dimostrazione) e con incontri, tavole rotonde, mostre e arte su filiere cereali e olio extravergine di oliva al Caffé dell’Accademia – Museo Nicolaiano (Strada Vanese snc).



Il ‘menù’ della terza giornata di "CiBari", domenica 3 dicembre, prevede tre sessioni nella sala convegni della Camera di Commercio. La prima si intitola Onnivori, vegetariani e vegani, dalle ore 9.30 alle 13, la seconda Chi ha paura dei Cereali?, dalle ore 14 alle 16.30, e l’ultima, ma non meno importante, sarà la tavola rotonda durante la quale si tireranno le conclusioni e si procederà alla premiazione dei contest artistici abbinati all’evento. Modererà le tre sessioni il giornalista Danilo Giannessi.



Anche domenica si svolgeranno eventi diffusi a Bari Vecchia. Ecco quali: Mangia sano, pulito e giusto “Stili di vita sostenibili con la Landsenses Ecology”, dalle ore 10 alle ore 13 al Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 13); Arte e Cibo dalle ore 10 alle ore 13 con incontri, tavole rotonde, mostre all'Auditorium Quacquarelli al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica UNIBA (Strada Torretta); L’Oro della Terra dalle ore 10.30 alle ore 18 con cooking demo per la preparazione di piatti salutistici (solo dimostrazione) e con incontri, tavole rotonde, mostre e arte su filiere cereali e olio extravergine di oliva al Caffé dell’Accademia – Museo Nicolaiano (Strada Vanese snc). La partecipazione agli appuntamenti previsti sabato 2 e domenica 3 dicembre è aperta a tutta la cittadinanza.



Attori coinvolti, insieme con il Centro "Cibo in Salute", sono l’Accademia di Belle Arti, la Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, il Comune di Bari, Enti ed Associazioni come la Direzione Regionale Musei Puglia del Ministero della Cultura, il Vaso di Pandora, ABAP Aps, Confimi Industria Bari Bat Foggia, SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale), Confcooperative Puglia e aziende come Andriani SpA, Apulia Kundi srl, Frantoio Raguso srl.



Numerosi gli sponsor che sostengono la realizzazione della manifestazione: Legacoop Puglia, Felicia, Famila Superstore, Unapol-Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli, Fiore di Puglia, Tipica Puglia, Masseria Agricola Olère, Istituto di Ricerca Dyrectalab, Eit Food, Agridé, Assitol-Associazione italiana dell’industria olearia.



CiBari gode dei patrocini di: CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, SINut-Società Italiana di Nutraceutica, Rotary Club Bari, Konsumer-Associazione di consumatori, Filiera 21, SCI-Società Chimica Italiana, Camera di Commercio di Bari, Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, Lilt-Lega Italiana Lotta ai Tumori-Associazione Metropolitana Bari.



L’evento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, su bando Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare – Annualità 2022-2023.